Главный 'космонавт' Путина сказал о существовании гуманоидных инопланетян и развеселил сеть

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что у него нет фактов существования инопланетян. Однако он допустил возможность существования гуманоидных существ, чем развеселил пользователей в социальных сетях.

По словам Рогозина, жизнь в космосе может существовать в различных формах. Об этом он рассказал в интервью "Газета.ru".

"У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной", – сообщил он.

Рогозин отметил, что жизнь во Вселенной помимо гуманоидов может быть представлена в виде клеток, вирусов, растений или живых разумных существ.

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"Этот вопрос будоражит наши умы, и, думаю, будет будоражить, пока мы не найдем этой разумной жизни", – сказал глава "Роскосмоса".

В сети посмеялись с таких рассуждений Рогозина. В комментариях писали о "рептилоидах", и что гуманоиды находятся в Кремле.

"Прочитал путиноидных почему-то", "Это они дырки в МКС делают и болты подбрасывают?", "Их выращивают компьютеры из подходящих белков", "Это они сверлят отверстия в МКС", "Которые воруют деньги с космодрома "Восточный". И не только с него", "Рогозину больше не наливать", "Симптом на лицо", "Не думаю, что гуманоидные инопланетяне смогут когда-нибудь допустить существование Рогозина", "Он один из них", "В Кремле?", "Смелое заявление для рептилоида", – шутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Международной космической станции у российских космонавтов не осталось еды. На выручку пришли американские астронавты, которые поделились провизией.

Также на МКС в российском модуле "Звезда" обнаружили пробоины, через которые проходила утечка воздуха.