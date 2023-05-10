"Главное – не выйти на самих себя": ФСБ устроила охоту на украинских диверсантов, но что-то пошло не так

Череду громких покушений и ликвидаций, которые за последнее время произошли на территории России, связывает одно: желание спецслужб страны-агрессора подогнать все под деятельность "украинских диверсантов". Однако факты – вещь упрямая: все задержанные оказались гражданами РФ и воевавшими против Украины жителями оккупированной территории.

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Чудеса "маскировки"

По мнению российского аналитика Анатолия Несмияна, между тремя ЧП последнего времени в России – ликвидациями дочери Дугина Дарьи, "военкора" Владлена Татарского и покушением на писателя, а по совместительству и военного преступника, Захара Прилепина – прослеживается четкая связь.

"Они характеризуются одним почерком и одной следственной технологией, когда основное внимание переносится на непосредственных исполнителей, причем исполнителей технических, в задачу которых входит принести, нажать, проследить. Здесь так и напрашивается известная фраза: главное в любом расследовании – не выйти на самих себя", – считает Несмиян.

Намек на причастность российских спецслужб к убийствам и покушениям довольно толстый. В принципе, версия имеет место быть, так как как консолидировать российское общество, судя по всему, можно только такими акциями устрашения, а в управляемом терроре Кремль, надо отметить, имеет немалый опыт. Но есть и другие возможные причины.

С завоеванием Украины у оккупантов все складывается не так, как планировалось, более того – война перешла на территорию России. А под шумок (вполне возможно и украинских диверсий – подрывов военных объектов и ударов по ним с неба) удобно выполнить свои задачи. Как говорится – под чужим флагом. Ничего нового.

Но давайте подробно.

Папа усомнился в фюрере

Российская пропагандистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 г. в Подмосковье. Вместе с отцом – идеологом "русского мира" Александром Дугиным – они были гостями фестиваля со скрепным названием "Традиции", где обсуждалось как уничтожить Украину. По окончании мероприятия Дугина села в свой автомобиль, но отъехала недалеко – прогремел взрыв. Впоследствии выяснилось, что под днищем было прикреплено взрывное устройство.

Российские спецслужбы быстро нашли "убийцу", которой назначили гражданку Украины Наталью Вовк. Она оставалась жить в оккупированном Мариуполе, собиралась открыть там магазин, а впоследствии некоторое время провела в Москве. В Мариуполе осталась жить ее мать, в России же – много родственников. И представить, что благополучная женщина пойдет на убийство с 12-летней дочерью (а именно с ней Наталья приехала в столицу РФ), лишено какой-либо логики.

Не менее интересно, что соучастником убийства Дугиной российское следствие считает Богдана Цыганенко – тоже жителя оккупированной территории, у которого в захваченном Донецке остаются самые близкие люди. А это – один из самых главных предохранителей от "глупостей".

Задержать подозреваемых силовики не смогли (а может и не собирались) – они давно уехали из РФ, однако в России быстро нашли козлов отпущения и даже успели их осудить. Ими оказались двое граждан РФ – Александр Сучков и Андрей Кузнецов, которые, по утверждению следствия, изготовили поддельные документы на машину Вовк. Каждому дали по 2,6 и 3,6 года.

Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский, как и многие другие, убежден: это предупреждение Дугину, чтобы он оставался лояльным к фюреру.

"Понятно, что это (совершили. – Ред.) русские спецслужбы. Дугин хорошо известен как такой неформальный духовный вождь ультрафашистской "партии", которая в последнее время все больше критикует Путина как "недостаточно фашиста", – рассказал после инцидента Пионтковский.

"Привет" Пригожину

Еще одна громкая ликвидация, в которой ФСБ обвинила мифических украинских диверсантов, случилась в Петербурге. В кафе, которое принадлежит сооснователю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, 2 апреля 2023 г. проходил "творческий вечер" известного военного преступника и пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин).

Татарскому подарили статуэтку, которая во время мероприятия и взорвалась (СВУ было заложено внутри). А передала ее "военкору" россиянка Дарья Трепова.

ФСБ же считает главным "виновником" якобы украинца Юрия Денисова, который "выполнял указания лиц, действовавших с территории Украины". Но Денисов, как выяснилось, так же, как и "фигуранты" убийства Дугиной, приезжал в Россию по личным делам – во Владимире у него умер отец и нужно было решить вопросы с наследством.

Интересной была реакция Пригожина на ликвидацию "военкора", который, как утверждают знающие люди, был его человеком. Он заявил, что не верит в причастность к взрыву украинской стороны, назвав это деятельностью неких "радикалов".

В России же многие убеждены, что убийство Татарского было предупреждением непосредственно главарю "Вагнера". Учитывая последние скандалы – "войну" Пригожина с российским минобороны – очень возможен и такой вариант. К тому же и Татарский с подачи "хозяина" жестко критиковал власти из-за провалов на фронте: например, он призывал создать трибунал для российского военного руководства, назвав офицеров "необученными идиотами".

Когда взрывают свои

Последнее громкое ЧП произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области РФ в районе города Бор – на дороге на противотанковой мине подорвалась Audi Q7 писателя и военного преступника Захара Прилепина (сейчас он является замкомандиром батальона Росгвардии "Оплот").

Перед взрывом Прилепин пересел за руль, что и спасло ему жизнь, а Александр Шубин ("Злой"), ехавший справа на пассажирском кресле, погиб. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сразу же обвинила в случившемся Украину, Вашингтон, Англию и НАТО – разве что не Папу Римского.

По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве и покушении – Александр Пермяков. Его "признательные показания" на камеру выглядели неубедительно – это подметили даже аффилированные с российскими силовиками Telegram-каналы.

Но самое интересное, что "украинский диверсант" в реальности воевал (как и Прилепин) против ВСУ.

Сестра Пермякова – Ирина – рассказала, что ее брат давно был осужден в Украине за разбой, который совершил в 15 лет, отбыл срок, а после этого работал разнорабочим в родной Дружковке. А в 2014-2015 годы был "ополченцем" и воевал на стороне "ДНР".

"В мае 2015 года Александр Пермяков пешком переходил границу с РФ и в рюкзаке у него был обнаружен штык-нож от автомата Калашникова. Пророссийский "террорист" был на связи со своими близкими (сестра и мать проживают в Санкт-Петербурге) до недавнего времени. Последний раз он писал родным из Нижнего Новгорода, рассказал, что работает на стройке и интересовался у Ирины здоровьем матери. После этого, видимо, с Александром Пермяковым что-то произошло, 8 дней он не выходил на связь, а потом СКР опубликовал видео его допроса, где в нескольких склейках (грубый монтаж) обвиняемый признается во всех грехах сугубо протокольными фразами", – говорится в сообщении Telegram-канала ВЧК-ОГПУ.

Все это не помешало следственному комитету России считать Пермякова именно украинским диверсантом, что, конечно, уже не удивляет. Факты можно подогнать под любую версию – то ли еще будет.