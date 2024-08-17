Главная причина продолжения путинской войны – рядовые россияне? Фейгин озвучил теорию

Несмотря на крайне негативное влияние, которое война против Украины оказывает на экономику России, страна-агрессор по-прежнему имеет большой ресурс для ее продолжения. Главных причин две, одна из которых – готовность рядовых граждан России к дальнейшему понижению уровня жизни.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Грубо говоря, они могут по карточкам хлеб раздавать", – заметил он.

По словам правозащитника, на сегодня практически всеми ресурсами России единолично распоряжается сам глава Кремля Владимир Путин. "Он распоряжается всем просто сам. Тратить все, чем он распоряжается, он может на все, что он хочет. Никаких ограничителей у него как у диктатора нет". И в этом состоит первая причина, почему война может продолжаться долго.

Вторая причина – терпение россиян, готовых к дальнейшему ухудшению уровня жизни. "Они способны понижать и дальше, например, уровень потребления населения, бюджетные ассигнования на невоенную сферу. Они готовы включить печатный станок. То есть инфляция и все остальное – это допустимые издержки, на которые власть готова идти. Грубо говоря, они могут по карточкам хлеб раздавать. Конечно, я утрирую. Но главный фактор – возмущение населения. И вот здесь мы признаков какого-то организованного недовольства не видим", – констатировал Фейгин.

Он добавил, что кремлевские власти не мыслят категориями экономических потерь в этой войне, поскольку приоритет для них – не экономика, а политика.

"Беда заключается в том, что факторы, которые заставляют его немедленно прекратить войну, переоцениваются в Украине и на Западе, даже экономический фактор. Вот, Путин запустил ракеты, каждая стоимостью по 200 миллионов, потрачен миллиард денег, а эффекта нет. Он глупый, тратит деньги… Но они не думают об этом. У них нет этого фактора денег с точки зрения достижения целей – военных и политических. Он вторичен", – убежден правозащитник.

Читайте также полную версию интервью: "РФ "перегрелась", резервов почти нет. Путин остановит войну? Интервью с Фейгиным".

Как писал OBOZ.UA, Путин пригрозил Берлину, что в ответ на решение о размещении ракет США на территории Германии он будет считать Россию свободной от моратория на размещение своего оружия. В Германии заявили, что речь идет о факторе сдерживания, а угрозы Кремля никого не пугают.