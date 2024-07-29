'Мы не позволим запугать': в Германии ответили на угрозы Путина стратегическими ракетами

Россия поменяла стратегический баланс в Европе. Потому размещение в Германии американских ракет будет фактором сдерживания. А угрозы Путина принять "контрмеры" никого не пугают.

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Об этом заявили заместитель пресс-секретаря федерального правительства ФРГ Кристине Гоффманн и Министерства иностранных дел Себастиан Фишер. Их цитирует издание Welt.

"Мы очень детально обосновали, почему эти вооружения должны быть размещены здесь. А именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами, и мы должны создать это средство сдерживания. Поэтому было принято соответствующее решение. Речь идет исключительно о сдерживание", – заявила Гоффманн.

Представительница немецкого правительства заверила, что Германия выступает за возвращение в режим контроля над вооружениями.

По ее словам, в Берлине приняли во внимание высказанные Владимиром Путиным угрозы планов возобновить производство ракет средней дальности и принять "зеркальные меры" на действия США и их партнеров.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Себастиан Фишер подчеркнул: "Мы не позволим запугать себя такими угрозами".

Дипломат заметил, что Россия годами наращивала ядерный арсенал. Именно Кремль нарушил Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а ныне ведет захватническую войну.

"И мы должны на это реагировать в целях безопасности всех нас в Европе. И чтобы было понятно, нас не испугают такие заявления", - подчеркнул Фишер.

В Бундесвере отметили, что Россия, среди прочего, разместила в Калининградском анклаве ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие, а также может поражать свое оружие средней дальности города Германии. Поэтому планы размещения американских крылатых ракет Tomahaw являются ответом на это и служат сдерживающим фактором.

Как сообщал OBOZ.UA:

США планируют разместить на территории Германии ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. В частности, речь идет о ракетах SM-6 и Tomahawk. Ракеты должны начать размещать с 2026 года.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в зоне досягаемости ракет, которые США намерены разместить на территории Германии, будут "важные объекты РФ" с подлетным временем около десяти минут. Он пригрозил в случае такого развертывания считать Россию свободной от моратория на размещение своего оружия.

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