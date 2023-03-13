''Трибунал плачет'': Гиркин призвал посадить Пригожина за военные преступления

Экс-главарь так называемой "ДНР", террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин должен сесть за решетку. Более того, он намекнул, что российский олигарх виновен в военных преступлениях.

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Соответствующий пост Гиркин опубликовал в своем Telegram-канале 12 марта. Отметим, что он давно конфликтует с "поваром Путина". Раньше он называл владельца ЧВК "психопатом" и говорил, что тот только мешает российской войне против Украины.

"Так вот – если "по справедливости", – то Пригожин должен как минимум "сидеть" (а вообще-то по нем военный трибунал плачет)", – заявил россиянин, который был "командующим вооруженными силами" марионетковой "ДНР" и "министром обороны" непризнанной "республики".

Он написал, что и "повар Путина", и стоящие за ним люди путают "справедливость" с "понятиями". "Ибо рожденный ползать – летать не может", – высказался Гиркин.

Их конфликт перерос в активную фазу после того, как Пригожин, недовольный критикой со стороны Гиркина, призвал террориста повоевать в "Вагнер". Экс-главарь "ДНР" ответил отказом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Гиркин заявил, что российская армия в войне против Украины полностью провалила свою зимнюю кампанию. Он признал, что прорвать фронт на Донбассе захватчикам не удалось.

– Кроме того, экс-главарь подконтрольной Кремлю "Донецкой народной республики" предрек диктатору Владимиру Путину свержение после поражения в войне. Он назвал российского президента "жалким".

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