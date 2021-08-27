Российский феномен официальной статистики по коронавирусу: количество новых случаев заражения падает, а смертность — растёт. В частности, по состоянию на 26 августа в России за прошедшие сутки умерло 820 пациентов — это максимум за всю пандемию. При этом 85% летальных исходов приходится на пожилых людей. "Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85% — это лица старше 60 лет. Риск колоссальный", – на днях заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Тем самым чиновник по Фрейду подтвердил, что коронавирус "косит" пенсионеров, и этим, в том числе, объясняется самоустранение российских властей от противодействия распространению инфекции.

В частности, ещё в августе 2020 года в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник V". В декабре того же года Владимир Путин объявил масштабную, а в январе 2021 года — массовую вакцинацию. Прошёл год, но, по данным РБК, "за две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян (27,7% населения страны — прим. авт.), полностью — 32,9 млн человек (22,5%)". Для сравнения, в Великобритании, где вакцинация населения стартовала одновременно с Россией, вакцинировано 69,98% населения, в том числе, 61,60% граждан получили обе дозы.

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На этом фоне в июне стало известно, что в России зафиксировано рекордное сокращение числа пенсионеров. С 1 января 2019-го по 1 апреля 2021 года получателей пенсии в стране стало меньше на 1,276 млн — это рекордная величина за всю историю доступной статистики, которую Росстат ведёт с 1998 года. Три четверти сокращения пришлось на последние три квартала: с 1 июля 2020-го по начало апреля 2021 года число пенсионеров уменьшилось на 956 тыс. Примечательно, что ранее число пенсионеров в России только росло — с 38,4 млн в 2008-м до 43,5 млн в 2018 году.

Новость о рекордном сокращении числа пенсионеров вызвала широкий общественный резонанс, и российские власти не придумали ничего лучшего, чем... скрыть официальную статистику. Как пишут российские СМИ, после того как статистика показала, что получателей пенсии стало меньше на рекордные 1,276 млн за год, квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). "Ведомство временно приостановило доступ к показателю", — сказано на сайте fedstat.ru. В Росстат заявили журналистам, что "выполняется обновление показателя".

Тем временем, в кулуарах ходят слухи о грядущем повышении пенсионного возраста — до 70 лет. Это при том, что опубликованный 18 августа соцопрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что россияне так и не смирились с прошлой пенсионной реформой: к старому порядку выхода на пенсию хотят вернуться 87%. Злые языки говорят, что повышением пенсионного возраста новоизбранные парламентарии займутся в промежутке между парламентскими выборами в 2021-м и президентскими в 2024 году. К слову, именно так в России и провели так называемую пенсионную реформу: после парламентских выборов в 2016-м и президентских в 2018 году. Не успели высохнуть чернила на бюллетенях, как россиянам подняли пенсионный возраст, хотя в 2005 году Владимир Путин говорил: "И повторяю — пока я президент, это решение (повышение пенсионного возраста — прим. авт.) не будет принято".

Власти не смущает, что в России самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе — 63,7 лет. РФ достигла уровня Сирии по смертности трудоспособных мужчин. "Каждая пятая смерть в России — мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии", – в частности, сообщил в феврале глава комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. По данным ВОЗ, Россия занимает первое место в мире по числу самоубийств среди мужчин, по общему показателю распространённости суицидов РФ находится на третьем месте в мире. Другими словами, дожить до пенсии в России — это надо постараться.

Да и стоит ли... В стране, которая занимает второе место в мире по объёмам добычи нефти и природного газа, и потратила порядка 100 млрд долл. на строительство "Северного потока-2" просто для того, чтобы транспортировать газ в Европу в обход Украины, средняя пенсия составляет 210 долл. "По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тыс. 744 руб., на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 тыс. 673 руб.", — в частности, в марте сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Ведомство гордо отчиталось, что за пять лет этот показатель вырос более чем на 3 тыс. руб. — порядка 40 долл. Справедливости ради, в России несладко не только пенсионерам, но и всем остальным. 24 августа был опубликован соцопрос "Левада-Центр", который показал, что за последние полгода из-за нехватки денег 39% россиян приходилось отказываться от покупки необходимых продуктов, 52% — одежды и обуви, 71% — крупных покупок для дома.

Зато, как следует из обнародованных в апреле деклараций, общий доход всех членов правительства России за 2020 год составил 2,2 млрд руб. (30 млн долл.). Суммарно депутаты Госдумы РФ заработали 11,6 млрд руб. (156 млн долл.). Средний доход российских депутатов за 2020 год составил 261,1 млн руб. — это в 512 раз больше, чем средняя зарплата по России (51 тыс. руб. или 687 долл.). Шестнадцать депутатов задекларировали недвижимость за границей. Как писали российские СМИ, самой популярной у народных избранников страной стала Испания.

К слову, об Испании — она, по словам российских депутатов, дешевле, чем временно оккупированный Крым. В январе Николай Валуев признался, что хотел бы приобрести домик на полуострове, но цены отпугивают. "В Крыму нам гораздо больше хочется находиться, нежели в солнечной Испании, например, — сказал он. — Я за границу практически не езжу. Иногда туда ездит Галя с сыном". По его словам, цены продуктов в Крыму выше, чем в Испании. "Я и сам хочу в старости приезжать на юг и греть кости − старик и море. Но на сегодня вопросы оформления земли, вопросы строительства в Крыму настолько ещё не урегулированы! И это стоит так дорого, что для меня вопрос пока не стоит. Мы поездили, посмотрели, у меня есть на примете места, которые нам понравились, но я понимаю, что, продав дом в Испании, я не смогу ничего подобного сделать в Крыму. Вот и все, поэтому буду отдыхать в Карелии с привычными мне комарами на рыбалке и охоте. И мечтать о Крыме − когда подешевеет", — рассказал Валуев.

Но вернёмся из солнечной Испании к пенсионерам. За месяц до парламентских выборов Владимир Путин пообещал раздать им по 10 тыс. руб. (135 долл). История получилась "забавной", так как изначально деньги были обещаны после выборов. "И я попросил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе определённым образом реагировать и предлагаю дополнительно выплатить для пенсионеров в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 000 рублей", – в частности, 22 августа заявил Владимир Путин на предвыборном съезде "Единой России". В кулуарах пошёл слух: а) обещанного три года ждут, так что после выборов денег пенсионерам могут и не дать; б) деньги после выборов дадут, но подождут, когда коронавирус "выкосит" побольше пенсионеров. Возник резонанс, и, в итоге, президент России подписал указ о единовременной выплате — пенсионеры получат обещанные 135 долл. до парламентских выборов, которые состоятся в РФ 17–19 сентября.

Тем временем российские СМИ цитируют известного экономиста Наталью Зубаревич, которая считает, что путинские выплаты должны помочь власти предотвратить протесты среди важной категории избирателей — работающих пенсионеров (в стране их порядка 8,9 млн). Якобы они недовольны из-за того, что пенсии им так и не были проиндексированы, а анонсированные выплаты сгладят недовольство. Другими словами, грядут пенсионные бунты — бессмысленные и беспощадные — и Владимир Путин, у которого один только дворец в Геленджике, по оценке Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, стоит не менее 100 млрд руб. (1,3 млрд долл.), решил раздать пенсионерам по 135 долл.

Пенсионный геноцид в чистом виде...

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