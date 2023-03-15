Русня жартує, що прийняти руського мужика таким, яким він є, може лише військкомат. Жінки здавали своїх чоловіків останнім часом частіше, ніж склотару. Та за рік до президентських виборів кремль вимушений призупинити цю послугу, оскільки виявилося: виборець примхливий, і готовий віддати за фюрера тільки свій голос, але не душу.

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Імітація переобрання Путіна на черговий бункерний термін відбудеться 17 березня 2024 року. У фюрера 2 задачі:

Не продути війну в хлам, для чого потрібно моГілізувати чи не до мільйона одиниць потенційного гарматного мʼяса.

Не профукати підтримку "глибинного народу"... Для чого слід уникнути цієї самої моГілізації: як виявилося, основна частина електорату готова брати участь у "священній війні", здебільшого сидячи на дивані.

Кращі "фанерні маршали" та паркетні патріоти кремля думають, як поєднати тепле із гарячим. Варіанти є.

Реагувати "на нестримну загрозу від НАТО" Шойгу збирається збільшенням армії з 1,15 до 1,5 млн. Насамперед - контрактників.

Ви будете сміятися, але шукати т.зв. "контрактників" поставлений "Дімон-алкогном", офіційно визнаний пʼяниця та заступник голови радбезу. Йому велено знайти 400 тис. "легіонерів", і, судячи з усього, до кінця поточного року.

Вербуватимуть "легіонерів" через систему трудового рабства. Дімон спускатиме рознарядки на регіони, а губернатори ощасливлюватимуть підприємства. Схема віртуозна: від військкома можна заховатися, а ось від начальника цеху чи бухгалтера ніяк. Вчора з бізнесу та заводів брали переважно грішми, а тепер - живими душами.

🫵 Друга схема передбачає розширення кількості призовників. Для цього просто підіймається верхня планка призовного віку з 27 до 30 років, і, магія, ніякої позапланової мобілізації. Формально, підвищується з 18 до 21 і вік початку призову. Та хитрість у тому, що "30" буде вже й одразу, для переходу з 18 до 21 року встановлюється тривалий перехідний період.

Зараз у мордорі масово клонується досвід ПВК "Вагнер", але у смарт-моделі.

На багатьох підприємства створюються легальні силові підрозділи, які заманюють військових під зарплату в $5 тис. Цим промишляють як заможні підприємства, на кшталт "Газпрому", так дрібні державні структури регіональних рівнів.

До речі, на тлі перспективності кейсів найманства в мордорі, зірка Прігожина та "Вагнера" згасає. Йому не дають вербувати нових "зеків", перекрили безліміт в озброєннях, а тому кухар Путіна вирішив податися в політику. Мо, дай бог, і на президентські вибори піде.

Русня дійсно має велику потребу у свіжому мʼясі. В середньому щомісяця стають "ну дуже хорошими" понад 20 тис. росіян. Щонайменше стільки ж перетворюються на "напівхороших", тобто отримують поранення, стаючи непридатними для подальшої служби. Це приблизно мінус 450 тис. особового складу на рік. Ці втрати треба поповнити.

Мордор уже проводив чимало експериментів з форматами відлову майбутніх "денацифікаторів", але всі вони завершувалися провалом. І добровольчі дружини, і численні ПВК, і знаменита чмобілізація. Тепер уявіть, як може все скластися, коли за справу береться бравий пияк Медвєдєв.

Скільки реально вдасться "забрити" новоявлених путінських командос, на разі не відомо. Скажу, що орки фізично не здатні одягнути, розмістити, озброїти таку кількість захисників "русскіх скрєпов". Навіть моГілізація 300 тис. "великоросів" завершилася скандалами, іржавими автоматами та розташуванням в наметах. Тобто все знову завершиться всеросійським переполохом.

Тому результат очікується один: вся ота активність проводиться для психологічного заспокоєння бункерного, котрий слідом за "визволенням братнього народу" тепер ще й імітуватиме демократію у власній країні. От тільки кому і що він прагне доказати?

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