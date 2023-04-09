Посмотрел последний спич Гиркина, он же Стрелков. Вам я смотреть не рекомендую; я это по профессиональной линии обязан делать, если не фильтровать его речь, там много глупостей, дезы, вуали и пелены. Нужно понимать, что он не сам по себе, а работает строго под ФСБшным зонтиком. Но это отдельная и большая тема. Для нее еще придет свое время.

Видео дня

Так вот, на что я хочу обратить внимание: он в этом видео хает и поносит российское правительство и Путина. Подчеркивает, что тот не выполняет свои обязанности. И что самое важное, ответственность за жертвы среди гражданских в Донецке и Луганске он возлагает не на Украину (как могло бы ожидаться), а на руководство РФ и самого Путина.

Это логично, по законам войны, за жертвы среди гражданского населения на оккупированных территориях всегда несет ответственность оккупант. Более того, даже если речь идет не об оккупации, а просто о зоне боевых действий, то население нужно эвакуировать.

Это, например, делает Украина, объявляя в прифронтовых городах добровольную эвакуацию и содействуя всем гражданским, которые решают покинуть те города, которые стали линией фронта по факту. И да, 90% населения этих городов пользуются такой возможностью и прислушиваются к призыву властей Украины. К Киеву нет вопросов.

Как и нет вопросов, почему Киев наносит удары по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. За восемь лет Кремль сделал из ОРДЛО гигантскую военную базу, а Донецк и Луганск – гигантские логистические центры. А удары по логистике – это первостепенная задача на этой войне (да и на любой иной). Потому что логистика это мать войны. С нее все начинается — без нее ничего не будет работать.

Гиркин задается вопросом, почему Путин и российские власти не эвакуировали из Донецка и Луганска людей за восемь лет — детей, например. Эти города ведь на линии фронта — почему тогда с фронта не эвакуируют мирных людей? Гиркин не просто ругает российские власти за это, а подчеркивает что расстрелял (!) бы кого-нибудь из российской верхушки за это.

Гиркин объясняет это тем, что Путину и российской элите наср*ть на гражданских в Донецке и Луганске, поэтому ничего не было бы сделано для эвакуации оттуда некомбатантов.

Что здесь важно:

Первое — медийный полковник ФСБ публично возложил ответственность за жертвы среди мирного населения Донбасса на Путина и российские власти.

Второе — медийный полковник ФСБ публично объявил о том, что Путин как верховный главнокомандующий не выполняет свои прямые и конституционные обязанности.

Третье — медийный полковник ФСБ публично объявил, что будь его воля, расстрелял бы кого-нибудь из российских властей за это.

Я отмечу, что, чем дальше идет эта война и чем больше у РФ неудач (напомню, что их зимнее большое наступление с треском и блеском полностью провалилось), тем больше Гиркину разрешают говорить. Особенно того, что и помыслить было нельзя, скажем, еще летом прошлого года. Это очень важно.

Можно не сомневаться, что ФСБ посылает российским властям довольно прямой сигнал о настроениях в ее рядах.