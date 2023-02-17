ФСБ начала охоту на ''страшных диверсантов'': под раздачу попали даже предатели Украины

В РФ практически ежедневно происходит не только "бавовна" и удары неизвестными беспилотниками по военным объектам, но и диверсии. Последние – это уже зона ответственности российских спецслужб. Правда, задачу сработать на упреждение ФСБ с треском провалила, потому пришлось срочно показывать "достижения". Но и тут незадача: топорная работа силовиков вызвала смех даже в России.

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Позорные постановки

Не можешь нормально работать – придумывай. Этим, судя по последним случаям, и руководствуется российская ФСБ. Один из последних ярких примеров "борьбы" российской спецслужбы против диверсантов – задержание 9 февраля на вокзале в Подольске гражданина Украины, который якобы "по команде куратора из СБУ" поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги.

В ФСБ сразу же сделали безапелляционное заявление, что завербован он был в городе Быдгощ "при непосредственном участии польских спецслужб", а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

Российские "службисты" также утверждают, что у украинца были изъяты средства связи и электронные носители информации с фото и видеоотчетами, а также "переписка с офицером СБУ". Выложили даже видео "признания", но это и неудивительно – под пытками можно сказать что угодно.

Сегодня Мещанский суд Москвы заключил "диверсанта" под стражу, однако большую "победу" подпортила информация российских СМИ. Они выяснили, что задержанный – 45-летний Сергей Кармазин, и он действительно приехал в РФ из Украины. Но сюрпризом оказалось то, что в 2014 году мужчина жил в Славянске (Донецкая область), поддерживал идею "независимости Донбасса" и высказывался в поддержку "референдума в ДНР".

Еще одна постановка ФСБ – задержание в Ростове якобы бывшего военнослужащего полка "Азов", который приехал в РФ как беженец, чтобы... "заниматься пропагандой среди молодежи" и, возможно, диверсиями.

Самое забавное, что подтверждением "плохих намерений" задержанного оказались изъятые у него материалы и символика "Азова". Причем все они – на украинском языке. Были даже старые газеты с Андреем Билецким на первой полосе, которые, ясное дело, нужны для вербовки молодых россиян (сарказм).

Это задержание вызвало смех даже в России. Интересно и то, что лица задержанного не показали до сих пор, однако источники OBOZREVATEL утверждают, что им является предатель Украины, который ждал прихода российских оккупантов в Мариуполе. Однако такую "верность" никто не оценил, и предатель стал расходным материалом для ФСБ.

Концы в воду

Создать видимость успешной работы по предотвращению терактов и диверсий в России – еще одна задача ФСБ. А выражение "цель оправдывает средства" стало руководством к действию.

По всей России начали отлавливать "террористов" и "диверсантов", которые якобы готовили подрывы объектов. Вот только в живых не оставили никого: несмотря на отсутствие малейших попыток сопротивления, их попросту убили.

Яркий пример – в Калужской области сотрудники ФСБ ликвидировали "двоих уроженцев центральноазиатских республик, которые планировали теракт на предприятии химической промышленности".

По утверждению спецслужбы, оба иностранца состояли в рядах боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства".

Об этом случае написал российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), который прямо заявил, что ликвидация – эффективный способ спрятать любые концы в воду: "Проблема в том, что ценность ликвидированного террориста стремится к нулю. Чтобы предотвратить следующие теракты, нужно установить много вещей – вскрыть сеть, найти организаторов, базы, связи и так далее. Ликвидированные не скажут ничего".

Он также отметил, что спецслужбы работают не только для пресечения, но и для предотвращения. Однако сегодня в России почти каждое сообщение о пресеченном теракте сопровождается пометкой "ликвидирован".

"Либо профессионализм уже настолько упал, что просто не могут брать живыми, либо теракты банально "рисуют" для отчетности, а ликвидация позволяет надежно закрыть любые вопросы", – написал Несмиян в своем Telegram-канале.

То, что ФСБ – убийцы в погонах, уже хорошо известно украинцам. Теперь же в этом начали убеждаться и россияне.