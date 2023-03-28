Форум свободной России поддержал ордер на арест Путина и заявил, что Кремль уже проиграл в войне

Форум свободной России поддержал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, изданный Международным уголовным судом в Гааге. Также "хорошие русские" поддержали идею создания специального международного трибунала по расследованию российских преступлений против Украины.

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Об этом говорится в финальном заявлении 4-й Антивоенной конференции, которую Форум свободной России провел в Риге. Лидеры российской оппозиции подчеркнули, что Кремль уже проиграл в этой войне и нельзя допускать, чтобы Путин сохранил лицо.

"Мы решительно поддерживаем выдвинутые Международным уголовным судом в Гааге обвинения против Путина, а также идею создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенное политическим и военным руководством РФ. Важно, чтобы суд над Путиным и его окружением состоялся на практике", – говорится в финальном заявлении.

Члены Форума свободной России озвучили убеждение, что достичь справедливого и крепкого мира Россия сможет лишь свергнув власть Путина и его клики, компенсировав нанесенный Украине ущерб и отказавшись от притязаний на господство над другими народами. Они призвали граждан России приблизить освобождение своей страны сопротивляясь преступному режиму, публично осуждая войну и уклоняясь от службы в армии агрессора.

"Форум отвергает призывы "мнимых миротворцев" к немедленному прекращению огня без предварительных условий. Это заморозит не войну, а лишь успех агрессора. Нельзя дать Путину что-либо, чтобы он мог выйти из ситуации с сохранением лица. Агрессор не должен сохранить лицо. Агрессор не должен получить ничего", – говорится в заявлении Форума.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров заявил на конференции, что в Украине идет война не просто региональная или континентальная, а война за новый мировой порядок между свободой и тиранией, в которой Украина защищает весь свободный мир.

В свою очередь российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что путинская Россия уже проиграла и потерпела поражение как форма цивилизации.

"Если Путин полез с войной в Украину, значит, он не мог предложить ей более привлекательного проекта, чем Запад. Не хотели расширения НАТО – вот вам расширение НАТО. Так что это, победа? Тоже поражение. Только еще не осознанное. Русский мер стал токсичным. Говорить по-русски стыдно – может, это большая победа Путина?.. Ключ к России будущего – в руках Украины, нравится это украинцам или нет. Без осознанного поражения на поле боя Россия будущего невозможна", – заявил Орешкин.

Что такое Форум свободной России

Форум свободной России – это независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса. Впервые ФСР собрался в Вильнюсе в мае 2017 во главе с Гарри Каспаровым. Организаторы позиционируют Форум как "самую большую официальную структуру российской оппозиции".

Особенностью Форума свободной России есть широкий идеологический спектр участников. Это несистемные либералы, национал-демократы, социал-демократы, либертарианцы. В форуме принимают участие представители разных политических организаций и объединений: ПАРНАС, "Открытая Россия", движение "Солидарность", партия "Яблоко", "Партия перемен".

Проекты ФСР включают "Кадровый резерв" (подготовка лидеров для демократических перемен), "Список Путина" (досье на деятелей нынешнего режима) и "Мониторинг преследований религиозных меньшинств". Также Форум еще в 2017 году назвал путинскую агрессию "международным преступлением", осудил репрессии против крымских татар на оккупированной территории и призвал к выводу российских военных формирований из Украины.

В 2018 году был создан Постоянный комитет Форума свободной России. В его состав были избраны Владимир Ашурков, Марат Гельман, Андрей Илларионов, Гарри Каспаров, Даниил Константинов, Леонид Невзлин, Илья Пономарев, Андрей Сидельников, Иван Тютрин, Марк Фейгин и Евгения Чирикова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд объявил, что обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест.

В Москве уже успели заявить, что для них решения суда в Гааге не имеют никакого значения, потому что Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда.

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