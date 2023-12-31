Фейерверков не будет! В России пожаловались на последствия ударов по Белгороду, в нескольких городах отменили празднование

В России пожаловались на последствия "массированного обстрела ВСУ" в Белгороде 30 декабря. Согласно официальным данным, после ада, устроенного российской ПВО белгородчанам, погибли 24 человека, свыше сотни пострадали.

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Данные о последствиях вчерашнего обстрела утром 31 декабря озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. А росСМИ сообщают, что качестве поддержки жителей Белгорода было принято решение отменить новогодние фейерверки на Дальнем Востоке.

Гладков заявил, что по состоянию на 8:30 утра по московскому времени количество жертв достигло 24 человек, среди них – четыре ребенка.

Ранения разной степени тяжести получили 108 жителей Белгорода, 25 из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому их, утверждает чиновник, собираются отправить в Москву.

"Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются", – заявил Гладков.

Примечательно, что после событий 30 декабря в Белгороде российский чиновник вдруг вспомнил, что в войне нет ничего хорошего – и принялся желать россиянам "счастья, добра, мира, самое главное – мира, и чтобы близкие, родные были всегда рядом с вами".

Но пожелание не сработало: утром 31 декабря в Белгороде снова выли сирены.

При этом вследствие произошедшего в Белгороде в России в некоторых городах Дальнего Востока решили отменить праздничные фейерверки. Лишили новогодних салютов жителей Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Палана, Магадана.

Напомним, накануне в российском Белгороде прогремели десятки взрывов: Силы обороны атаковали военные объекты врага множеством дронов, а российская ПВО, пытаясь отбить атаку, устроила жителям города "ад".

Российские пропагандисты сначала массово писали, что ПВО "сбила все железяки", но когда начали появляться данные о разрушениях и погибших от российских ракет – срочно начали подтирать эти посты.

Вечером в российском минобороны фактически признали, что россиян убивала именно российская ПВО. Они заявили, что Украина якобы запускала ракеты "в кассетном снаряжении" – поэтому российские оккупанты решили, что их надо сбивать над городом.

"Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород... В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", – выдали в российском оборонном ведомстве.