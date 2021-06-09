В России запретили деятельность организаций Навального: их признали "экстремистскими"
Российский суд запретил деятельность оппозиционных организаций "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального". Они были признаны "экстремистскими".
Решение по иску столичной прокуратуры РФ в среду, 9 июня, вынес Мосгорсуд, передает МК. Заседание длилось больше 12 часов.
Это постановление означает, что структуры должны ликвидироваться. Адвокаты ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" в свою очередь заявили о намерении обжаловать вердикт.
Как пишет "Интерфакс", прокуроры ранее обвиняли организации осужденного оппозиционера Алексея Навального в том, что те "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в РФ.
Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".
Сторона обвинения также заявляла, что указанные организации "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на избрание в органы власти руководителей, членов и работников организаций, "признанных экстремистскими или террористическими". Документ вступил в силу 4 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 января Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он призвал людей выходить на уличные митинги, которые впоследствии завершились задержаниями.
2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысячи).
После оглашения приговора в России люди вышли на массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.
В России в среду, 21 апреля, устроили массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и других городах были задержаны как минимум 1000 человек.