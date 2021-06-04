Путин подписал закон, запрещающий соратникам Навального участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на избрание в органы власти руководителей, членов и работников организаций, "признанных экстремистскими или террористическими".
Как пишет "Медуза", "закон" вступил в силу в пятницу, 4 июня. Законопроект был внесен в нелегитимную Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального экстремистской организацией.
Фактически, он должен поставить крест на парламентской кампании соратников оппозиционера. Как пишет DW, например, прервать свою подготовку к выборам будет вынуждена юрист ФБК Любовь Соболь. Еще в прошлом году она объявила, что будет выдвигаться от Центрального административного округа Москвы.
В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители (включая глав структурных и региональных подразделений и их замов), работавшие в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет.
Кроме того, в течение трех лет со дня решения суда о запрете организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.
Отметим, в этот день Навальному исполняется 45 лет. Свой день рождения он отмечает в колонии.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
17 января Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.
18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он призвал людей выходить на уличные митинги, которые впоследствии завершились задержаниями.
2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысячи).
После оглашения приговора в России люди вышли на массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.
В России в среду, 21 апреля, устроили массовые протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и других городах были задержаны как минимум 1000 человек.