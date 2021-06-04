Путин подписал закон, запрещающий соратникам Навального участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон о временном запрете на избрание в органы власти руководителей, членов и работников организаций, "признанных экстремистскими или террористическими".

Как пишет "Медуза", "закон" вступил в силу в пятницу, 4 июня. Законопроект был внесен в нелегитимную Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) Алексея Навального экстремистской организацией.

Фактически, он должен поставить крест на парламентской кампании соратников оппозиционера. Как пишет DW, например, прервать свою подготовку к выборам будет вынуждена юрист ФБК Любовь Соболь. Еще в прошлом году она объявила, что будет выдвигаться от Центрального административного округа Москвы.

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В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители (включая глав структурных и региональных подразделений и их замов), работавшие в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет.

Кроме того, в течение трех лет со дня решения суда о запрете организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Отметим, в этот день Навальному исполняется 45 лет. Свой день рождения он отмечает в колонии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

17 января Алексея Навального задержали сразу после его возвращения в Россию. До этого он четыре месяца находился в Германии, где проходил лечение после отравления.

18 января прямо в СИЗО правоохранители провели заседание суда. Навального арестовали на 30 суток, а он призвал людей выходить на уличные митинги, которые впоследствии завершились задержаниями.

2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысячи).