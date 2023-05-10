'Это уже даже не русофобия': в Кремле устроили истерику из-за решения Польши по названию Калининграда

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал переименование Польшей Калининграда в Крулевец "безумием ненависти" к россиянам. Также он заявил, что такие действия Польши будут квалифицировать как враждебные.

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Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ. Так, в России утверждают, что переименование российского города это провокация, которая "ничего хорошего не принесет" для Польши и поляков.

"Это даже уже не русофобия, это такой процесс, граничащий с безумием, который происходит в Польше, – заявил Песков. – Но, безусловно, это не что иное, как не то, что недружественные, это враждебные действия. Так их квалифицируем".

Приспешник Путина также сетовал, что подобные действия Польши в отношении россиян повторяются на протяжении многих веков, с XVI-XVII веков.

Напомним, что в Польше официально запретили называть российский Калининград этим советским названием. Теперь поляки будут называть этот город бывшим польским названием Крулевец, не рекомендуется использовать также словосочетание Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в Польше в конце апреля упала именно российская ракета Х-55. Это было подтверждено в итоге экспертизы.

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