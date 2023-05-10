В Польше в конце апреля упала именно российская ракета Х-55: СМИ рассказали о результатах экспертизы

Ракета, обломки которой были найдены в конце апреля в лесу неподалеку от польского города Быдгощ, оказалась российской крылатой ракетой Х-55, считают эксперты Технологического института ВВС, который проводил экспертизу найденного обломка. Таких ракет польская армия на вооружении и на складах не имеет, следовательно, предполагают эксперты, она прилетела с востока.

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При этом есть основания предполагать, что случилось это еще в декабре прошлого года, во время очередного массированного удара РФ по Украине, когда польские радары засекли воздушный объект и потеряли его из виду в районе Быдгоща. Подробности сообщает польское издание RMF FM.

"Это российская крылатая ракета Х-55, найденная в Замосце недалеко от Быдгоща. Как неофициально выяснили корреспонденты RMF, таковы предварительные выводы Технологического института ВВС, который формирует для прокуратуры экспертное заключение по данному объекту. О нем стало известно в конце апреля, когда случайный свидетель обнаружил в лесу остатки застрявшей в земле многометровой ракеты", – пишет издание.

В выводах Технологического института ВВС, с которыми ознакомились журналисты, также отмечено, что, скорее всего, российская Х-55 прилетела в Польшу со стороны восточной границы, ведь такие ракеты не стоят на вооружении польской армии, нет их и на складах ВС Польши. Нет у государства также систем, способных запускать Х-55.

Между тем ранее, как только обломок ракеты был найден, одной из приоритетных версий его происхождения рассматривалась версия, что это могла быть ракета, вылетевшая с расположенного неподалеку полигона во время учений или испытаний систем ПВО.

"Если подтвердится, что это крылатая ракета Х-55, значит, она была запущена с российского самолета и попала к нам через восточную границу", – пишет издание.

В RMF напомнили, что в декабре 2022 года, по данным польской армии, Россия проводила один из массированных обстрелов Украины. Для атаки были использованы в том числе самолеты, дислоцированные в Беларуси.

"В связи с появлением вблизи воздушного пространства НАТО многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34, боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. В ходе этих мероприятий на радарах наших служб появился объект, прилетевший в Польшу из Беларуси. Польские службы отследили объект, но потеряли его из виду недалеко от Быдгоща. Произошло это примерно в двух километрах от того места, где в конце апреля случайным человеком были обнаружены остатки ракеты", – пишет издание.

Источники RMF подтвердили, что еще тогда, в декабре, польские силовики пытались найти, где упала ракета. Однако тогда эти усилия оказались тщетными. Из-за этого, а также сложных погодных условий (в тот период Польшу засыпало снегом) поиски остановили.

"Наши журналисты также установили, что военные, вопреки своему долгу, не уведомили прокуратуру о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом. Похоже, что польская армия проигнорировала инцидент или хотела его скрыть. Уже одно подозрение в нарушении воздушного пространства Польши должно повлечь за собой уведомление правоохранительных органов. Прокуратура должна выяснить обстоятельства каждого незаконного пересечения границы или нарушения польской территории. В декабре никаких уведомлений по этому делу следователям не направлялось, и, как удалось выяснить корреспондентам RMF, производство по этому делу было возбуждено только в конце апреля", – пишет издание.

При этом расследование было начато после сообщения не военных, которые обязаны это сделать, а со стороны гражданских властей, которым о страшной находке сообщил рядовой житель Польши.

"Пока прокуратура квалифицировала падение крылатой ракеты как создавшее угрозу жизни и здоровью многих людей. Однако не исключено, что теперь квалификация будет расширена", – пишут журналисты, добавляя, что, по неофициальной информации, вопросы по поводу неисполнения должностных обязанностей могут возникнуть и к не сообщившим о ракете в декабре военным.

Советская ракета Х-55 имеет дальность около 3 тысяч км и изначально предназначалась для несения ядерных боеголовок. Уже после распада СССР в РФ ракету приспособили для обычной боевой части. Ее в районе обнаружения обломка так и не нашли.

Напомним, в конце апреля случайный прохожий наткнулся на остатки неопознанного объекта в лесу в Замосце под Быдгощем. Предварительно сообщалось, что это был обломок ракеты класса "воздух-поверхность". Признаков взрыва не было. Спустя несколько дней после обнаружения ракеты Польша обратилась к США за помощью в проведении экспертизы.

Среди основных версий после обнаружения обломка выдвигалось предположение, что ракета могла быть выпущена случайно во время учений с МиГ-29 советского производства, которые стояли на вооружении польской армии.

Несомненным был факт, что она была произведена в СССР или РФ, ведь на обломке обнаружили надписи на русском языке.