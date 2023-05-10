В Польше официально изменили название Калининграда и напомнили о преступлениях советского госдеятеля, в чью честь был назван город

В Польше официально запретили называть российский Калининград этим советским названием. Теперь для поляков он будет называться прежним польским названием Крулевец, не рекомендуется употреблять также словосочетание Калининградская область.

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Соответствующее решение 12 апреляр 2023 года принял Комитет по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша при Главном инспекторе страны, в законную силу решение вступает со дня публикации, 9 мая. Причиной для решения послужило причастность советского госдеятеля Михаила Калинина, в честь которого в СССР переименовали город, в массовом убийстве польских офицеров в Катыни в 1940-м году, пишет Rzeczpospolita.

Издание процитировало опубликованное 9 мая коммюнике Комитета по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша, в котором отмечено, что на 125-м заседании 12 апреля члены этого комитета решили, что в Польше российский Калининград будут называть прежним польским названием этого города – Крулевец (Królewiec).

Применять советское название Калининград в отношении этого города в польском языке отныне не рекомендуется, так же, как и использовать словосочетание Калининградская область, теперь поляки будут называть ее Крулевецкой.

Согласно документу, новые правила вступают в силу со дня обнародования коммюнике, то есть с 9 мая 2023 года.

"Комитет по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша отметил, что при внесении изменений учитывал, что "город, носящий в настоящее время русское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец", а нынешнее российское название этого города есть "искусственное крещение, не связанное ни с городом, ни с областью", – пишет издание.

В то же время, в Польше напомнили о том, что из себя представляет советский госдеятель Михаил Калинин, на совести которого, среди прочего, расстрел свыше 21 тысячи поляков, большинство из которых составляли польские военнопленные. Их сотрудники органов НКВД казнили в российской Катыни весной 1940 года.

"Факт присвоения крупному городу, расположенного у границ Польши, имени М.И. Калинина, преступника-соисполнителя, виновного, в том числе, в вынесении постановления о массовом убийстве поляков (катынском расстреле) имеет эмоционально-отрицательное восприятие в Польше", – цитирует издание текст коммюнике.

Однако на решение Комитета повлияли не только исторические события, но и реалии дня сегодняшнего, в частности, агрессия РФ против Украины и ее враждебная политика по отношению к странам Запада, включая Польшу.

Комиссия подчеркнула, что географические названия, помимо идентификационной функции, могут иметь и символические функции, а "нынешнее российское название города является элементом символического пространства России, также навязываемого реципиентам из-за пределов страны".

"События, связанные с нападением России на Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют нас взглянуть на вопрос о навязываемых названиях, которые являются весьма спорными и не приемлемыми в Польше", — отмечено в коммюнике.

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша при этом подчеркнула, что ни одно государство не может быть принуждено к использованию неприемлемых им названий на своем родном языке.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше в конце апреля упала именно российская ракета Х-55. Ранее предполагалось что большой обломок ракеты, найденный в лесу неподалеку от польского города Быдгощ, мог быть частью советской ракеты типа "воздух – земля" из тех, что до сих пор находятся на вооружении польской армии. На эту мысль аналитиков натолкнуло то, что неподалеку от места обнаружения обломка расположен военный полигон, где проходят военные учения и испытания вооружений.

Однако выводы экспертов опровергли эту версию. Выяснилось также, что польские военные засекли воздушный объект в небе над Польшей во время массированого ракетного удара РФ по Украине в середине декабря, однако в районе Быдгоща он исчез из радаров. Вопреки требованиям законодательства, о факте нарушения воздушного пространства Польши военные не уведомили органы прокуратуры.