'Это очень серьезно': у Скабеевой запаниковали из-за планов НАТО усилить границу с РФ размещением до 300 тыс. военных. Видео

В эфире у российской пропагандистки Ольги Скабеевой так называемый "эксперт" запаниковал из-за размещения солдат НАТО на границе с Россией. В частности, НАТО планирует усилить свою группировку войск на восточном фланге, разместив там до 300 тыс. военных.

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Видео с пропагандистами, которые не на шутку запаниковали из-за планов НАТО укрепить свою границу с РФ, опубликовал украинский политик Алексей Гончаренко. Так, очередной "эксперт" сломался в эфире пропагандистского шоу.

Рупорам российской пропаганды становится все труднее заявлять, что война, начатая Россией на территории Украины, идет по плану, учитывая новые обстоятельства.

Так, во время пропагандистского шоу так называемый "эксперт" сказал, что размещение Альянсом 300 тысяч солдат на границе с РФ "это уже очень серьезно".

"В эфире у Скабеевой совсем нерадостно. Очередной "эксперт", отрабатывающий все методички, сломался. Говорит, что у границы с РФ теперь будет 300 тысяч солдат НАТО.

Но Путин же начинал это вторжение, чтобы солдат НАТО не было у границ РФ. Среднестатистическому зрителю российского ТВ, который стирает вещи в реке, об этом забудут напомнить. Ведь Путин лучше знает, что делать, потому что они маленькие люди", – написал Гончаренко в своем Telegram.

Напомним, что Дмитрий Кулеба ответил на ядерные угрозы Лаврова и рассказал, кого РФ должна бояться больше всего. Украинский дипломат считает, что ядерный шантаж со стороны Кремля – это лишь "бряцание языком". Он также отметил, что единственная угроза России – это украинский солдат.

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