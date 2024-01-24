'Это очень подозрительно': в России издали циничную 'версию' крушения Ил-76, но не поверили даже россияне

В Корочанском районе Белгородской области РФ упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Сразу после падения самолета в российских Telegram-каналах начали распространять информацию, что якобы на борту находилось более 60 человек, погибших.

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Впоследствии пропагандисты начали активно распространять заявление минобороны РФ о том, что в самолете были украинские военнопленные. Однако во вброс о пленных на борту не поверили даже обычные россияне.

Как отметил общественный активист и блогер Сергей Стерненко, сначала российские Telegram-каналы активно распространяли информацию о пленных украинцах на борту, однако впоследствии начали удалять заявления. Поэтому, вероятно, это могло быть российское ИПСО.

"Министерство войны так называемой России утверждает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Раньше это же писал файтербомбер, но удалил сообщение. Ждем официальных комментариев от украинского командования", – отметил Стерненко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также выразил сомнение по числу погибших на борту, поскольку на фото с места происшествия не видно ни единого тела.

"По заявлению минобороны РФ, на 65 пленных было только 3 сопровождающих! Вместе с экипажем – 74 человека на борту по версии минобороны РФ, но на поле не единого тела", – заявил эксперт.

Также мониторинговый канал monitor обратил внимание, что версия оккупантов о погибших на борту людях очень подозрительна.

"Информация о 63 человеках – это российский вброс с последующей ИПСО о якобы украинских пленных на борту. Ил-76 перевозил ракеты для С-300, был сбит ракетой", – говорится в сообщении.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и другие ответственные структуры Украины активно собирают и анализируют всю необходимую информацию о происшествии из Ил-76 и пока не дают официальных заявлений по этому поводу.

В то же время многие граждане РФ также не поверили в то, что на борту самолета были украинцы.

""Это очень подозрительно", "Не жирно ли целый Ил для перевозки пленных хо*лов", "Както быстро распространилась новость о составе находящихся на борту"", – писали россияне в комментариях к сообщениям пропагандистов.

Ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал информацию о пребывании украинских пленных на борту разбившегося в Белгородской области РФ самолета Ил-76. Он подчеркнул, что соответствующий вопрос выясняется.

Напомним, что 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. На борту транспортника, по утверждениям России, находилось более 60 украинских военнопленных. Однако ряд фактов вызывают сомнения в правдивости этой информации.

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