По Харьковщине и Запорожью враг выпустил до 35 ракет: в Воздушных силах рассказали об атаках и сообщили, сколько целей сбили

Под утро 10 февраля страна-агрессор Россия совершила атаку по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. За ночь силы ПВО сбили 5 из 7 дронов-камикадзе и 5 из 6 ракет "Калибр".

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В общей сложности по Харьковщине и Запорожью враг выпустил до 35 ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах.

"Применены семь дронов-камикадзе "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – из российского фрегата в Черном море". Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 5 крылатых ракет "Калибр" и 5 ударных дронов "Shahed-136/131", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгорода и Токмака.

Отмечается, что по Харьковской и Запорожской областях оккупанты запустили в 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Кроме того, около 8:30 утра пятницы враг совершил пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

В этой связи украинцев призывали находиться в укрытиях.

Стоит добавить, что войска России после полуночи 10 февраля совершили массированные удары по Запорожью – в основном оккупанты целились в объекты энергетической инфраструктуры. Только за час там насчитали 17 прилетов, которые привели к разрушениям. Эта атака врага по городу стала одной из самых массовых с начала полномасштабной войны.

Вечером 9 февраля оккупанты устроили атаку дронами по территории Украины. Силы нашей противовоздушной обороны на 23:30 четверга сбили несколько "Шахедов" возле Днепра и Николаева, однако были данные и о возможных попаданиях в Днепре, Запорожье и Виннице. Новая атака продолжалась на фоне сообщений о работе вражеской стратегической авиации в РФ.

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