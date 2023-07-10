'Это какой уже нож в спину?' Россияне устроили истерику после нового заявления Эрдогана о вступлении Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение войны в Украине может упростить процесс вступления нашего государства в НАТО. Поэтому россияне в очередной раз устроили настоящую истерику.

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Соответствующие сообщения они размещают в соцсетях. Так, перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО Эрдоган заявил, что в Мадриде будут рассмотрены решения по укреплению структур сдерживания и обороны Североатлантического альянса и поддержки партнеров, в частности Украины.

"Мы также организуем первое заседание Совета НАТО – Украина, который был создан как демонстрация поддержки Украины со стороны НАТО и союзников. Мы убеждены, что скорейшее завершение войны справедливым и крепким миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО", – добавил Эрдоган.

Россияне в привычной им манере заявили, что это очередной "удар в спину". Они также заявили, что турецкий президент постоянно идет наперекор кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кроме того, граждане РФ в очередной раз призвали бомбить Украину.

Напомним, у кремлевского диктатора Владимира Путина придумали эпическое объяснение, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отпустил защитников "Азовстали" в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил это якобы "провалом" контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Вероятно, в Кремле это рассматривают как "дежурный удар в спину". Как известно, фраза "удар в спину" в контексте России стала крылатой после инцидента, произошедшего 24 ноября 2015 года на границе Турции и Сирии. Тогда российский боевой самолет Су-24 нарушил воздушное пространство Турции и после нескольких проигнорированных предупреждений был сбит турецким истребителем F-16. Комментируя этот инцидент, президент РФ Владимир Путин назвал действия Турции "ударом в спину". Москва угрожала ответными действиями, но в итоге все завершилось лишь запретом на поставки овощей и некоторых промышленных товаров.

Россиян не на шутку разозлило, что командиры защитников Мариуполя вернулись в Украину из Турции, а не остались там до конца войны, как заявлялось ранее. Граждане страны-агрессора разочарованы, а некоторые называют кремлевского диктатора Владимира Путина предателем.

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