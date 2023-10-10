'Это фейк': Симоньян 'дала заднюю' и заявила, что не предлагала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в очередной раз "дала заднюю" после своих феерических предложений о применении ядерного оружия над российской Сибирью для выведения из строя "всей радиоэлектроники и всех спутников". Несмотря на то что ее предложение прозвучало в эфире и зафиксировано на видео, пропагандистка божится, что "ничего такого не предлагала и не произносила".

При этом любительница жизни "с проводными телефонами" вместо современных гаджетов еще и объявила о намерении судиться с теми, кто процитировал ее "блестящий" план. С оправданиями Симоньян пришла в эфир к коллеге-пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Так, в эфире кремлевского канала "Россия-1" Симоньян назвала сказанные ею же слова о том, как поможет России в войне применение ядерного оружия над Сибирью, "фейком".

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"Мне было очень неприятно на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Послушайте, я 20 лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая. Для деменции мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, ничего подобного я не предлагала, не говорила и говорить не могла", – заявила пропагандистка.

Свои попранные, по ее мнению, "честь и достоинство" Симоньян намерена защищать в судах. Судиться она будет с теми, кто процитировал ее же слова.

"Теперь мне приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь для граждан Сибири. Уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила", – выдала пропагандистка.

При этом Соловьев одернул "коллегу", обратив внимание на использованное ею словосочетание "граждане Сибири" и отметив, что многочисленные "злопыхатели" якобы могут заявить, что Симоньян считает жителей этого природного региона некими отдельным народом.

"Конечно же, жители Сибири, а не граждане", – поправилась пропагандистка, начав рассыпаться в комплиментах в адрес сибиряков.

При этом "фейк" о том, как сильно помог бы Москве ядерный удар над Сибирью в "противостоянии с Америкой", Симоньян озвучила самостоятельно. В своей передаче "ЧТД" пропагандистка заявила, что подобное применение ядерного оружия якобы не причинило бы никакого вреда на земле, однако поставило бы крест на спутниках и электронике.

"Но и по Вашингтону долбить не придётся. Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не знала и не догадывалась... Если произвести в сотнях километров, на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного: ядерной зимы не будет, никто не умрет от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники... Мы вернёмся в какой-нибудь эдак 93-й год – с проводными телефонами. Чудесно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. То есть эта опция ещё остаётся. И это ещё самая гуманная", – поделилась своими соображениями Симоньян.

Подобное предложение пришлось по вкусу далеко не всем. Особенно россиянам, живущим в этой самой Сибири. В РФ даже создали петицию о привлечении пропагандистки к ответственности, ее подписали около 50 тысяч человек.

"Сибиряки расценили это как глубокое оскорбление. Алтайская депутатка от КПРФ Мария Прусакова уже потребовала извинений от Симоньян, отреагировали также красноярский депутат от "Единой России" Алексей Кулеш, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и помощник депутата Мосгордумы", – отмечено в тексте петиции.

Сама Симоньян решила, что "лучшая защита – это нападение", и начала строчить жалобы на тех, кого возмутили ее высказывания. В частности, заявление в полицию она написала на помощника одного из депутатов Мосгордумы, который обратился с заявлениями относительно высказываний Симоньян в Следственный комитет и МВД РФ.

"Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье "Клевета", – заявила пропагандистка.

Напомним, ранее стало известно, что пропагандисты РФ запустили фейк о продаже Украиной оружия террористам ХАМАС. Для этого они используют ролики с террористами, которые демонстрируют арсенал вооружения и благодарят за него украинское руководство. Однако подобные фейки мгновенно были разоблачены.

Точно так же, как был разоблачен и фейк РФ об уничтожении боевиками ХАМАС израильского танка Merkava. Пропагандисты РФ радостно репостили видео с поражением танка, не заметив, что на кадрах был российский танк Т-90М, уничтоженный украинскими воинами на востоке Украины.