Это был ураган "Бандера": украинцы шутят о ЧП с Кремлем из-за сильного ветра

Ураганный ветер "сдул" с кремлевской стены строительные леса, отломив один зубец. Это порадовало украинцев в социальных сетях.

В частности, много язвительных комментариев появилось под постом OBOZREVATEL в Facebook. Пользователи пришли к выводу, что это был "знак свыше", а ураган назывался "Бандера".

Что об инциденте пишут украинцы:

какая печальная новость;

скрепы поцарапал;

это Ярош, а не ветер);

визитку Яроша нужно искать;

Зорян и Шкиряк?;

это была спецоперация Рабиновича;

это знак, вспомните Януковича и венок;

Путин в тот момент скрывался в бункере;

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даже Ленин встал и спросил, что происходит;

ждем, что и Кремль упадет;

сама природа хочет смести этот курятник;

"Бог не Тимошка, видит немножко", кара небесная идет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября в Москве сильный ураганный ветер сорвал строительные леса, находящиеся на территории Кремля. Также упал один зубец стены.

Красную площадь перекрыли в связи с происшествием. Пострадавших в результате обрушения нет.

В самом Кремле случившееся не считают трагедией – специалисты и так собирались заниматься восстановлением декоративных элементов стены.