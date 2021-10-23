Это был ураган "Бандера": украинцы шутят о ЧП с Кремлем из-за сильного ветра
Ураганный ветер "сдул" с кремлевской стены строительные леса, отломив один зубец. Это порадовало украинцев в социальных сетях.
В частности, много язвительных комментариев появилось под постом OBOZREVATEL в Facebook. Пользователи пришли к выводу, что это был "знак свыше", а ураган назывался "Бандера".
Что об инциденте пишут украинцы:
какая печальная новость;
скрепы поцарапал;
это Ярош, а не ветер);
визитку Яроша нужно искать;
Зорян и Шкиряк?;
это была спецоперация Рабиновича;
это знак, вспомните Януковича и венок;
Путин в тот момент скрывался в бункере;
даже Ленин встал и спросил, что происходит;
ждем, что и Кремль упадет;
сама природа хочет смести этот курятник;
"Бог не Тимошка, видит немножко", кара небесная идет.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября в Москве сильный ураганный ветер сорвал строительные леса, находящиеся на территории Кремля. Также упал один зубец стены.
Красную площадь перекрыли в связи с происшествием. Пострадавших в результате обрушения нет.
В самом Кремле случившееся не считают трагедией – специалисты и так собирались заниматься восстановлением декоративных элементов стены.