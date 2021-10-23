Это был ураган "Бандера": украинцы шутят о ЧП с Кремлем из-за сильного ветра

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
1 минута
6,3 т.
Упал один зубец кремлевской стены

Ураганный ветер "сдул" с кремлевской стены строительные леса, отломив один зубец. Это порадовало украинцев в социальных сетях.

В частности, много язвительных комментариев появилось под постом OBOZREVATEL в Facebook. Пользователи пришли к выводу, что это был "знак свыше", а ураган назывался "Бандера".

Что об инциденте пишут украинцы:

  • какая печальная новость;

  • скрепы поцарапал;

  • это Ярош, а не ветер);

  • визитку Яроша нужно искать;

  • Зорян и Шкиряк?;

  • это была спецоперация Рабиновича;

  • это знак, вспомните Януковича и венок;

  • Путин в тот момент скрывался в бункере;

Видео дня

  • даже Ленин встал и спросил, что происходит;

  • ждем, что и Кремль упадет;

  • сама природа хочет смести этот курятник;

  • "Бог не Тимошка, видит немножко", кара небесная идет.

Скриншот поста OBOZREVATEL в Facebook
Скриншот поста OBOZREVATEL в Facebook
Скриншот поста OBOZREVATEL в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября в Москве сильный ураганный ветер сорвал строительные леса, находящиеся на территории Кремля. Также упал один зубец стены.

Красную площадь перекрыли в связи с происшествием. Пострадавших в результате обрушения нет.

В самом Кремле случившееся не считают трагедией – специалисты и так собирались заниматься восстановлением декоративных элементов стены.

РоссияМосквасоцсети