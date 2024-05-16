'Это большая трагедия': в Кремле высказались о покушении на Фицо

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что страна-террорист Россия осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По его словам, в РФ считают это нападение "абсолютно неприемлемым".

В Кремле выдали, что диктатор Владимир Путин также выразил сочувствие в связи с покушением на политика. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало "большой трагедией". Он подчеркнул, что РФ осуждает произошедшее.

"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", – заявил Песков.

Также он добавил, что кремлевский убийца Владимир Путин направил телеграмму президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой, где выразил сочувствие и пожелал Фицо сил. В Москве надеются, что премьер-министру Словакии, на которого было совершено покушение, удастся поправиться.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове. В настоящее время чиновник госпитализирован. По информации издания ZAM News, премьер-министр находится в коме.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтула. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из "краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал это событие "актом насилия".

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