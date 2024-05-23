'Это бесперспективное соревнование': Лакийчук объяснил, что стоит за российскими угрозами космического ядерного взрыва. Видео

Российские угрозы по поводу ядерного оружия на орбите Земли бессмысленны. Информация о разработке в РФ космически ядерного оружия, которая будет способна уничтожать целые сети спутников, является лишь пропагандой и эхом советской пропаганды. Непосредственно Земле такое оружие не угрожает, а для космоса оно малоэффективно.

Так считает военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Об этом он рассказал в тематическом подкасте OBOZ.Talk.

"Космически-ядерный взрыв для наземных пунктов, по существу, особой угрозой не является. Если это будет мощный ядерный взрыв, то возможно приведет лишь к нарушению работы электроники. Об этом россияне давно знают. Еще советские власти предлагали использование, например, спутников с ядерным взрывом" зарядом. То есть это не новость в рамках деэскалации 30-летнего противостояния в космосе", – напомнил Лакийчук.

Эксперт отметил, что технологический разрыв между развитыми странами и СССР во время действия программы Звездных войн (т.е. в конце 80-х годов прошлого столетия) со временем никуда не девался. И сейчас этот технологический разрыв между мировым сообществом и Россией делает эти космические состязания бесперспективными.

"Но снова угрожают. Фактически спутники серии "Космос" как раз являются прикрытием для военных спутников. В том числе с ядерным снаряжением", – отметил Лакийчук.

Однако опасность, несмотря на бессмысленность "космических состязаний" для РФ, все равно существует. И она именно в технологиях России – страны, жители которой сами говорят о своем производстве "сделано на соплях".

" Когда там в спутниках жвачкой отсеки залепляют для герметичности. Не столько опасен сам этот спутник, сколько опасен его уровень технологии. И он может нанести вред, даже не предполагаемый его разработчиками-инженерами. обезьяны с палкой ", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, показательные учения с использованием тактического ядерного оружия, которые объявила Россия, вероятнее всего являются блефом, хотя полностью отвергать способность российского руководства к безумным поступкам нельзя. Этот блеф вызван несколькими крайне раздражающими для Кремля факторами, среди которых близкое появление в Украине истребителей F-16, саммит мира в Швейцарии и т.д.