Этим шансом эффективно воспользуются: у ГУР спрогнозировали последствия смерти Кадырова для Чечни и режима Путина

В украинской разведке считают, что смерть военного преступника, главы Чечни Рамзана Кадырова, который якобы находится в тяжелом состоянии в больнице, отразится на режиме российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, это может стать шансов для борцов за независимость Чечни.

Об этом сказал Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире телемарафона 20 сентября. По состоянию на сегодня, как он заявил, нет информации, которая бы могла подтвердить, что Кадыров умер.

Вероятно, глава Чечни его жив. Однако состояние его здоровья не улучшилось – он все еще "тяжелый".

Как сказал Юсов, даже ухудшение состояния Кадырова, не говоря уже о смерти, влияет на политические процессы вокруг его режима в Чечне, а также вокруг системы безопасности главы Кремля Путина.

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Для российского диктатора ситуация с одним из самых главных его союзников является очередным вызовом. Кадыров, как пояснил представитель ГУР, для Путина означает "хоть репрессивное и террористическое, но спокойствие" на территории Чечни.

Для путинского режима его смерть может стать серьезным ударом. Речь в первую очередь идет про предстоящую битву за перераспределение потоков и различных теневых сфер влияния, в том числе коррупционных, в Чечне.

"Режим Кадырова глубоко дотационный. Это все средства из бюджета России и не только. В том числе ряд бизнесов в РФ и на временно оккупированных территориях. За это "наследие" уже начинается борьба", – пояснил Юсов.

Кроме того, если смерть преступника все же наступит, то для борцов за независимость Ичкерии и других порабощенных народов Кавказа, это станет шансом на независимость. Юсов убежден: этим шансом эффективно воспользуются.

Как известно, уже несколько месяцев ходят слухи о тяжелой болезни Кадырова. Еще в марте 2023 года газета Bild, с ссылкой на бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, заявила, что у Кадырова серьезная болезнь почек – и он привез в Чечню врача из ОАЭ.

Источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре сообщили, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Он якобы находится в критическом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, Институт изучения войны считает, что длительная обеспокоенность состоянием Кадырова в информационном пространстве указывает на зависимость Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

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