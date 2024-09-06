Еще двоих чиновников Минобороны РФ арестовали за взятки: оба были людьми Шойгу

В России продолжается волна арестов чиновников Минобороны. Суд принял решение заключить под стражу бывшего сотрудника управления перспективных исследований Минобороны Андрея Чекмазова, а его заместителя Дмитрия Фомина отправили под домашний арест.

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Оба обвиняются во взяточничестве на сумму 7,7 млн рублей. Об этом сообщает The Moscow Times.

Следствие утверждает, что взятки Чекмазов и Фомин получили от директора АО "Оборонтест" Александра Сухарева. В обмен они способствовали принятию государственных контрактов на 1,5 млрд. рублей, которые компания выполняла для Минобороны с 2016 по 2022 год. Чиновники получали деньги за "общее покровительство" и ускорение приемки работ.

Фигурантам инкриминируют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), за что грозит до 15 лет лишения свободы. Сухарева также обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ему также может грозить такой же срок.

Аресты Чекмазова и Фомина проходят на фоне масштабной чистки в рядах Минобороны РФ, инициированной ФСБ. Вслед за отставкой Сергея Шойгу, уже задержаны шесть генералов, включая заместителей командующего Ленинградским военным округом и Генштаба, которые также подозреваются в коррупционных действиях.

По информации источников издания, эта кампания преследует цель переложить вину за провалы в Украине на военных и захватить контроль над бюджетами Минобороны.

Напомним, российские власти задержали главу парка "Патриот" министерства обороны РФ Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника управления инновационного развития этого ведомства генерал-майора Владимира Шестерова. Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Им предъявлены обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам и мирным людям в Украине.

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