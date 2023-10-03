Экс-соратник Януковича Клюев находится в коме под аппаратом ИВЛ – росСМИ

В сети появилась информация о том, что 59-летний Андрей Клюев, бывший глава Администрации президента Украины во времена Виктора Януковича сейчас в крайне тяжелом состоянии. Он находится в коме под аппаратом ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а больничную палату, в которой он лежит, круглосуточно охраняют.

Об этом сообщил российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на данные своего источника. "Учитывая личность пациента проводится проверка, рассматриваются различные версии", – сказано в сообщении.

В последнее время Клюев, как говорят люди из его окружения, никуда не выезжал и жил в доме на Рублевке (Подмосковье). Известно также, что он занимается бизнесом, а последний контакт с кем-то посторонним у экс-политика был еще на позапрошлой неделе.

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"На совещании по вопросу солнечных батарей присутствовал его сын и подчиненные. Какие-либо бытовые вопросы замкнуты на прислугу", – отмечают в сети.

В прошлый понедельник у Клюева диагностировали отит, который прошел через несколько дней. Но уже в четверг, 28 сентября, у него появилась одышка и сильнейший кашель. Домой к Клюеву вызвали врача частной клиники, который определил у пациента бактериальную пневмонию, после чего его госпитализировали. В больнице ему сделали анализы – бактерии не были найдены.

Состояние больного тем временем ухудшалось. Заподозрили, что он болен коронавирусом, однако он, вероятно, не подтвердился. Предварительно, диагноз Клюева – двусторонняя пневмония. Его перевели в городскую клиническую больницу №52 в Москве и ввели в медикаментозную кому.

Жену Андрея Клюева к нему в палату не пускают, а больницу охраняют силовики РФ.

С 2010 по 2012 год Андрей Клюев был первым вице-премьер-министром Украины, с 2012 по 2014 – секретарем СНБО.

24 января 2014 года в разгар Революции Достоинства Андрей Клюев был уволен с должности секретаря СНБО Украины и назначен главой Администрации президента Украины. Известно, что вечером 21 февраля вместе с Януковичем он на вертолете покинул Киев и сопровождал президента-беглеца до Севастополя. После этого 23 февраля 2014 года Клюев подал заявление об отставке.

Некоторое время Клюев находился в международном розыске, а в 2023 году его заочно арестовал ВАКС. В 2022 году президент Владимир Зеленский лишил Клюева украинского гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова будут судить за подписание "Харьковских соглашений", продливших на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

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