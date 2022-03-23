Украинский снайпер ликвидировал тестя экс-главаря боевиков 'ДНР' Гиркина: воевал против ВСУ с 2014 года

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В Украине ликвидирован боевик ОРДЛО Сергей Ситоленко, тесть бывшего главаря российских оккупационных войск на Донбассе Игоря Стрелкова-Гиркина. Ситоленко воевал против ВСУ с 2014 года.

Его ликвидировал украинский снайпер. Об этом в Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Тесть "Гиркина" Стрелкова... Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины", - написал украинский военный.

Штефан также показал фото ликвидированного оккупанта.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе украинские военные ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флота.

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