Украинский снайпер ликвидировал тестя экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина: воевал против ВСУ с 2014 года
В Украине ликвидирован боевик ОРДЛО Сергей Ситоленко, тесть бывшего главаря российских оккупационных войск на Донбассе Игоря Стрелкова-Гиркина. Ситоленко воевал против ВСУ с 2014 года.
Его ликвидировал украинский снайпер. Об этом в Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Тесть "Гиркина" Стрелкова... Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины", - написал украинский военный.
Штефан также показал фото ликвидированного оккупанта.
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