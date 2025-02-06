Единственный авианосец России 'Адмирал Кузнецов' может не вернуться в строй: в Defense Express назвали причины

Российский флот находится в критическом состоянии, и ситуация с единственным авианосцем "Адмирал Кузнецов" является ярким тому примером. Судно уже много лет находится на ремонте, и чем дольше продолжаются эти работы, тем менее вероятным становится его возвращение в строй.

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Об этом пишет издание Defense Express. Эксперты считают, что проблема не только в техническом состоянии корабля, но и в неспособности России поддерживать свои военно-морские амбиции.

На данный момент российские истребители Су-33, ранее являвшиеся частью авиагруппы "Кузнецова", используются для сопровождения бомбардировщиков Ту-95МС, а сам авианосец не может совершить ни одного выхода в море.

Более того, многие пилоты, способные взлетать с его палубы, уже вышли на пенсию. Остальным же, кто остался, нужно пройти дополнительное обучение, чтобы снова научиться взлетать и садиться на авианосец. Это займет около года.

Для России "Адмирал Кузнецов" является важным элементом пропаганды, ведь это единственный авианосец в ее флоте. Поэтому Кремль продолжает тратить большие деньги на его ремонт. Но даже с такими усилиями на сегодняшний день нельзя быть уверенным, что корабль снова введут в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Российские медиа сообщали, что планировалось завершить ремонт еще в 2024 году, однако к этому моменту пилоты даже не начали обучение для посадки на авианосец из-за проблем с находящимися в оккупированном Крыму тренировочными площадками.

С учетом всех проблем эксперты приходят к выводу, что "Адмирал Кузнецов" не вернется на службу в ближайшее время, а возможно, вообще больше не выйдет из ремонта.

Напомним, что 10 января в Балтийском море танкер Eventin с российской нефтью потерял управление и дрейфовал в течение нескольких часов. Он сел на мели у немецкого острова Рюген с 99 тысячами тонн российской нефти.

Eventin везет нефть из российской Усть-Луги в египетский Порт-Саид, порт на Суэцком канале. Этот танкер принадлежит к российскому "теневому флоту", который перевозит нефть в обход санкций.

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