Джоли и Аль Пачино не снимутся в российском кино: в РФ обнародовали список желаемых и запретных лидеров общественного мнения

В России активно следят за деятельностью лидеров общественного мнения (ЛОМов) на предмет их взглядов относительно проведения так называемой "специальной военной операции". Тех, кто "за" – поощряют приглашениями на мероприятия и концерты и всячески способствуют деятельности, в том числе и финансово. Тех, кто "против" – наоборот, ждет запрет концертов и всяческое противодействие деятельности.

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Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона". Отмечается, что каждый из ЛОМов проинструктирован: мол "если поддержишь власть – все будет в шоколаде".

"Функцией составлять списки и вести учет правильных и неправильных ЛОМов наделили управление по проектам при Администрации президента РФ. Работа сотрудников управления заключается в мониторинге социальных сетей, Telegram-каналов, Instagram и TikTok страниц, заявлений в СМИ и других лидеров общественного мнения с последующим внесением в соответствующего списки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего таких "списков" четыре: зеленый, красный, серый и "на грани". Обновляются они ежеквартально:

- Зеленый (список лидеров общественного мнения, которые выразили поддержку президенту России в проведении "СВО", а также активно одобрили и оказывают информационную поддержку действиям армии и власти). Всего в списке 2101 ЛОМ, в т. ч. и 160 иностранцев (кстати, представители "ДНР/ЛНР" тоже занесены в "иностранцы"). Это певица Ирина Аллегрова, певица Надежда Бабкина, актер Сергей Безруков, певец Дмитрий Билан, актер Михаил Боярский, певец Олег Газманов, комик Михаил Галустян, телеведущая Тина Канделаки, группа "Кипелов" (Кипелов Валерий, Харьков Алексей, Молчанов Вячеслав, Голованов Андрей, Манякин Александр), группа "ЧАЙФ" (Шахрин Владимир, Бегунов Владимир, Северин Валерий, Двинин Вячеслав), актер Иван Охлобыстин, актер Дмитрий Харатьян актер Стивен Сигал, кинорежиссер Оливер Стоун, гимнастка Алина Кабаева, хоккеист Александр Овечкин, боксер Александр Поветкин и другие. Полный список можно прочитать по ссылке.

- Красный (список лидеров общественного мнения, которые высказались против "СВО"). Всего в списке 880 ЛОМов. Кроме украинских знаменитостей, известных в России (107 человек) в єтот список вошли: Иван Алексеев (Noize MC), группа "Ногу свело" (Покровский Максим, Волков Александр, Гудков Евгений, Ильющенко Александр, Захарова Ольга, Баштан Евгений, Аксёнов Павел), певец Андрей Макаревич (группа "Машина времени"), певица Алла Пугачева Алла, певица Земфира Рамазанова (Земфира), актер Максим Виторган, актер Максим Галкин, шахматист Гарри Каспаров, теннисист Евгений Кафельников, актер Аль Пачино, группа Deep Purple, группа Rammstein, группа U2, актер Джаред Лето, актриса Анджелина Джоли, актер Роберт Де Ниро, писатель Стивен Кинг и многие другие. Полный список можно прочитать по ссылке.

- Серый (список лидеров общественного мнения, которые выразили свою позицию нейтрально и призывают к миру). Всего в списке 277 ЛОМов. Среди музыкантов можно выделить Леонида Агутина, Вячеслава Бутусова, солиста группы "Наутилус Помпилиус", группу "Мумий Тролль" (Илья Лагутенко, Олег Пунгин, Александр Холенко, Артём Крицин, Павел Вовк), группу "Нэнси" (Анатолий Бондаренко, Андрей Костенко), Марину Максимову (МакSим), Кристину Орбакайте. Также сюда входят актер Олег Басилашвили, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и теннисист Даниил Медведев. Полный список можно прочитать по ссылке.

- "На грани" (Список лидеров общественного мнения, которые на грани высказались или размещали публикации с "черными квадратами", хештегами "#нетвойне" и т. п.). Всего в списке 346 ЛОМов. Это музыканты Диана Арбенина, РоманБилык, солист группы "Звери", Анжелика Варум, группа "Zdob și Zdub" (Роман Ягупов, Михай Гынку, Виктор Дандеш, Андрей Чеботарь, Валериу Мазылу, Святослав Старуш), Каролина Куек (Лорак Ани) и другие. Также сюда входят актриса и модель Ольга Куриленко, писатель и режиссер Евгений Гришковец, главный редактор "Forbes" Юлия Варшавская, политик Ирина Хакамада, футболист Василий Березуцкий Василий и спортивный комментатор Георгий Черданцев. Полный список можно прочитать по ссылке.

Таким образом, дальнейшая карьера каждого ЛОМа в РФ зависит от того, в какой список его определили сотрудники управления Администрации президента РФ. Всего на контроле управления находятся более 5 тысяч человек.

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