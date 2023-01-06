''Что они принимают?'': Галкин посмеялся над россиянами, которые распространяют нелепые мифы об Украине. Видео

Российский юморист Максим Галкин на своем концерте в Дубае еще раз выразил свое осуждение путинским действиям. Шоумен продолжает публично поддерживать Украину. Кроме того, что он выкрикнул "Героям слава" перед заполненным залом, пародист унизил россиян, которые придумывают нелепые байки о биолабораториях в Украине и "нападении" на Беларусь.

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В сети появился отрывок выступления Галкина 4 января. В нем он резко раскритиковал и высмеял всех тех, кто распространяет про Украину мифы и кто верит в подобный абсурд. Зрители не переставали аплодировать артисту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы, каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивают коронавирус с обезьяньей оспой и начиняют через ж*пу этим коронавирусом боевых уток. Чтобы они летели и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон", – в саркастической манере пошутил Максим Галкин.

Он также упомянул и о покушении на пропагандиста Соловьева, которое якобы готовилось в Украине: "Но когда сказали, что на Соловьева готовится покушение, представляете, вам ха-ха-ха, но человек был в опасности. ФСБ вовремя обезвредила ячейку укрнацистов. Слава Богу, они не успели напасть на Соловьева, но у них изъяли два пулемета, три миномета, нацистскую литературу. Как это они еще не добавили осиновый кол и кровь девственниц?" – продолжил комик.

Шоумен не побоялся сказать, что российская власть явно что-то употребляет перед тем, как "кормить" граждан РФ мифами. "Что они там принимают? Дайте мне эти препараты, я тоже хочу. Дайте мне эти грибы", – воскликнул супруг Аллы Пугачевой.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что после слов Максима Галкина "Героям слава" некоторые украинцы начали обвинять его в лицемерии и желании нажиться, а другие поблагодарили за сознательную позицию и попытку донести правду до россиян.

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