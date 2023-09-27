Двум российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы

В среду, 27 сентября, двое российских пропагандистов заявили об угрозах в их адрес. Так, Тимофею Сергейцеву и Константину Сивкову подбросили свиные головы.

Об этом сообщают росСМИ. По словам пропагандиста Сергейцева, это была не первая угроза.

Как рассказывал Сергейцев, он нашел голову свиньи у себя под дверью вчера в десятом часу вечера. Она лежала в чёрном пакете.

Пропагандист вызвал полицию, которая забрала вещдок в свой отдел.

Он также заявил, что ранее ему угрожали неизвестные — звонили, присылали письма по почте с угрозами здоровью и жизни.

Также о подобном случае сообщил и российский военный корреспондент Константин Сивков. По его словам, свиную голову подбросили под дверь его квартиры.

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Он рассказал, что ему поступил звонок, неизвестный требовал от него отказаться от поддержки спецоперации и угрожал убийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица-предательница Ани Лорак, которую троллили за "финансирование Вооруженных сил Украины", пожаловалась российским пропагандистам на волну хейта от соотечественников. В эфире "Центрального телевидения" на канале НТВ она чуть ли не в слезах рассказала о "непростом периоде" из-за нападок украинцев.

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