Двум российским пропагандистам подбросили под дверь свиные головы
В среду, 27 сентября, двое российских пропагандистов заявили об угрозах в их адрес. Так, Тимофею Сергейцеву и Константину Сивкову подбросили свиные головы.
Об этом сообщают росСМИ. По словам пропагандиста Сергейцева, это была не первая угроза.
Как рассказывал Сергейцев, он нашел голову свиньи у себя под дверью вчера в десятом часу вечера. Она лежала в чёрном пакете.
Пропагандист вызвал полицию, которая забрала вещдок в свой отдел.
Он также заявил, что ранее ему угрожали неизвестные — звонили, присылали письма по почте с угрозами здоровью и жизни.
Также о подобном случае сообщил и российский военный корреспондент Константин Сивков. По его словам, свиную голову подбросили под дверь его квартиры.
Он рассказал, что ему поступил звонок, неизвестный требовал от него отказаться от поддержки спецоперации и угрожал убийством.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица-предательница Ани Лорак, которую троллили за "финансирование Вооруженных сил Украины", пожаловалась российским пропагандистам на волну хейта от соотечественников. В эфире "Центрального телевидения" на канале НТВ она чуть ли не в слезах рассказала о "непростом периоде" из-за нападок украинцев.
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