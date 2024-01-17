'Движение сопротивления набирает обороты': в России снова пылала железная дорога, ГУР раскрыло детали. Видео

Движение сопротивления на территории страны-агрессора России продолжает набирать обороты. Так, в Нижегородской области РФ горела железная дорога.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Неизвестные противники путинского режима снова предприняли попытку поджога нескольких релейных шкафов на железных дорогах и других объектах, используемых для обеспечения логистики оккупантов.

Инциденты произошли в окрестностях городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области. В результате этого движение по указанным железнодорожным участкам в центральной части России было парализовано.

"Песня льда и пламени ― на замерзшей России снова горела железная дорога. Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!" – прокомментировали в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сибирском батальоне ВСУ заявили о том, что Кремль обеспокоен возможным восстанием в регионах Сибири, в частности в Бурятии, где организовали даже штаб по противодействию угрозам сепаратизма и национализма. Однако другие убеждены, что наиболее "взрывоопасным" в настоящее время является регион Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили позиции роты армии РФ в 15 километрах от оккупированной Евпатории. Окопавшись в двух посадках, захватчики изо всех сил готовятся отражать наступление войск Украины.

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