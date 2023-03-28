Один Пригожин, рецидивист, владелец ЧВК Вагнер, имитирует бурную военную деятельность на фронте и верность Путину, но старается больше "мочить" министра обороны Шойгу, лучшего друга президента России, чем победить. Другой Пригожин, сугубо мирный человек, не зэк, известный музыкальный продюсер, в глубоком теплом тылу, по телефону бурно и смачно обсуждает с российским миллиардером Ахмедовым чудовищную политику Путина и его катастрофическую войну с Украиной.

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Обоих Пригожиных объединяет растерянность, глубокий пессимизм, скрытая безжалостность к сегодняшней России, ненависть к Путину и мощный русский мат.

Оба Пригожина прекрасно понимают перспективы режима личной власти Путина и близость катастрофы, но не знают, что делать. Таким образом.оба Пригожина, как могут, приближают конец власти Путина, который . уверен в своем окружении и личной силе.