Думают, что спасет от HIMARS? В Ухте для военных РФ изготовили бронепластины с молитвой на внутренней стороне. Фото

В Ухте (Республика Коми, РФ) для российских оккупантов изготовили бронепластины с молитвой на внутренней стороне. Очевидно, таким образом захватчиков надеются уберечь от украинских ударов HIMARS.

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Как сообщают российские СМИ, эти предметы обмундирования были освящены в Ухте в храме на улице Зерюнова. На бронепластины решили нанести Псалом 90, который считается одной из самых сильных христианских молитв (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Этот псалом читают в самые тяжелые времена, его авторство приписывают пророку Моисею.

Кроме того, на пластины для бронежилетов оккупантов нанесли циничную надпись "Защитникам России от ухтинцев". Каким образом "защитники России" защищают Россию в соседней стране, убивая украинцев, не уточнили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Коми приготовили "креативные" консервы для оккупантов. На банках с тушенкой написали "за маму, за папу", "для сытого животика", "клевый хавчик", "праздник желудка", "на зубок","смелостин", "приободрин", "подкрепин", "врагунедопустин".

– Президент РФ Владимир Путин из Бурятии провозгласил целую пропагандистскую речь о том, как "коварный" Запад пытается "уничтожить" Россию, а она якобы "борется за свою государственность". Диктатор договорился до того, что обвинил США в создании "пятой колонны" и "создании националистов" в Украине. Весь этот бред он озвучил в ходе встречи с работниками авиазавода в Улан-Удэ.