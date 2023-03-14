Все проблемы начались после развала СССР: Путин из Бурятии рассказал о националистах в Украине и 'руке Запада'. Видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин из Бурятии снова вещал о том, как "коварный" Запад пытается "уничтожить" Россию, а она "борется за существование своей государственности". Он разглагольствовал о том, что система "двуполярного мира", созданная, в воображении Путина, США и РФ, трещит по швам из-за якобы постоянных происков Вашингтона против Москвы.

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Российский диктатор договорился до того, что обвинил Штаты в создании "пятой колонны", "насылании международных террористов" на территорию РФ и "создании националистов" в Украине. Весь этот бред Путин озвучил в ходе встречи с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

Так, по словам Путина, все проблемы России заключаются не в том, что ею управляет сумасшедший и кровожадный тиран, а в том, что три десятилетия назад распался СССР. При этом диктатор по-прежнему рассказывает о чрезвычайной влиятельности России.

"Все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан (и мироустройство), и до сих пор оно имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом. После того, как Советский Союз развалился, эта система – она же тоже начала трещать, двуполярного мира. И, откровенно говоря, для людей моего поколения... Нам казалось, и мне тоже казалось, что СССР развалился, жалко... Но тем не менее, основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром - они исчезли. Идеологических основ для противостояния нет. И казалось, что теперь все будет хорошо и вечно", – заявил диктатор.

Однако, продолжил Путин, вечный мир испортили страны Запада. Эту витиеватую мысль диктатор сформулировал очень странно. Также он обвинил Запад в попытках "раскачать Россию".

"Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы партнеров для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же, вы знаете, началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию. Наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать. В том числе – и прежде всего – на северном Кавказе. Это ж все мы проходили", – сказал президент РФ.

Не смог он обойти вниманием и "украинских националистов", к которым Путин, похоже, испытывает жгучую ненависть. Корни украинского национализма диктатор разглядел в 19 веке в высоких кабинетах и военных штабах Польши и Австро-Венгерской империи.

"Исторически так сложилось, сейчас не буду вдаваться в детали, почему так сложилось, но еще с 19 века национализм начал развиваться так активно. Подогреваемый западными странами, сначала Польшей, потом от Австро-Венгрии в преддверии Первой мировой войны просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить", – выдал Путин.

Также диктатор завел старую песню о том, как долго и терпеливо он "пытался наладить отношения" с Украиной и рассказал, на кого Россия делала ставку в деле уничтожения независимого Украинского государства.

"Мы терпеливо, в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот. И мы же опирались не просто на русскоязычное население. Там вся страна русскоязычная, по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира. Считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались. Конечно, компактно они проживали и проживают на юго-востоке Украины. Но после 2014 года началось просто физическое истребление тех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. Общественных деятелей, журналистов убивали на улицах. Давайте вспомним, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе, когда людей заживо там сжигали, понимаете?" – заявил Путин.

Именно поэтому, уверяет российский диктатор, откуда ни возьмись, сама по себе "возникла" российская агрессия против Украины.

"Возникла проблема Крыма. И мы не могли крымчан не поддержать. Потом возникла проблема Донбасса, практически тут же. Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они 8 лет водили нас за нос. Обманывали. Прямо публично об этом, не стесняясь, говоря", – сказал Путин.

В своем выступлении перед бурятскими авиастроителями диктатор также заявил, что сейчас Россия якобы борется за само существование своей государственности, неспровоцированная кровавая война в Украине – это, дескать, "задача выживания" РФ, а не его лично.

Также Путин отметил, что якобы Запад рассчитывал, что Россия упадет через две-три недели или месяц после введения санкций. По его словам, "есть опасность долгосрочных последствий санкций", но ожидается, что "все будет нормально". Также Путин заявил, что якобы российский бизнес легко заменил ушедшие из РФ западные компании.

Кроме того, он бесстыдно похвастался тем, что Россия – это государство-вор, заявив, что в 2022 году "объём урожая стал рекордным за всю историю РФ и РСФСР", не уточнив при этом, что секрет "рекорда" заключается в вывезении из оккупированных регионов Украины миллионов тонн зерна.

"Консолидация нашего общества, собранность должна быть. И только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное - вот тогда и в этом случае, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся. Будет победа", – сверкнул напоследок необоснованным оптимизмом Путин.

Напомним, ранее стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин может приехать в Москву на следующей неделе. Он планирует провести переговоры с Путиным.

После встречи с президентом страны-агрессора Си Цзиньпин впервые проведетпереговоры с Зеленским в режиме онлайн.