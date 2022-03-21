'Думаешь, на фронт не пошлют?' Российского политика поставили на место из-за выпада в адрес Зеленского

Российский политик Сергей Миронов, считающий себя социалистом, опубликовал хамский твит из-за предложения Европарламента номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Он написал, что единственный достойный кандидат на эту премию - это президент РФ Владимир Путин, "остановивший геноцид на Донбассе".

Но комментарии к твиту Миронова, вполне возможно, заставили его пожалеть о сказанной глупости. Твит и комментарии к нему доступны в аккаунте Миронова.

"Зеленский, Нобелевская премия мира? Смешно! Если кому и вручать Нобелевскую премию мира, так это президенту России Владимиру Путину, так как он своим решением остановил геноцид в Донбассе. А ещё ему можно вручить Нобелевскую премию по биологии – коронавирус победил на раз!" - написал Миронов.

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Тема с возможным получением Зеленским Нобелевской премии, похоже, делает Миронову больно. Ранее он договорился до того, что сравнил Зеленского с Гитлером.

"Узнав об инициативе Европарламента выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премии мира, вспомнил, что в 1938-м США признали Адольфа Гитлера человеком года — за распространение демократии по миру, а в 1939 году Гитлер стал номинантом на Нобелевскую премию мира. Ничего не напоминает?!" - написал 18 марта потерявший с возрастом не только упругость кожи, но и остатки способности к критическому мышлению и элементарного самоуважения Миронов.

В комментариях пользователи Twitter не стеснялись в выражениях, реагируя на заявления Миронова.

"Думаешь, если все увидят, что ты конченый дебил, то тебя на фронт не пошлют?", "Твари фашистские!Теперь не одно поколение россиян каяться будет, платить репарации и гнить в нищете!", "Как вы там место-то себе находите, среди таких же ж*полизов? Очередь с вечера занимаете, или драться приходиться, за доступ к телу?!" - пишут пользователи Миронову.

"За место в бункере боретесь?", "Где санитары? Почему опять не отняли смартфон? Что за сборище сумасшедших дедов?" - интересуются люди в комментариях.

"Конкурс на замещение вакантной должности "Жириновский" набирает обороты! На финишной прямой Миронов, Зюганов и депутат Федоров. И им постоянно приходится работать на опережение - свежие депутаты Певцов и Майданов буквально наступают им на пятки!" - иронизируют люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России случайно проговорились о потерях армии Путина в Украине и назвали число убитых.

Данные со ссылкой на Минобороны РФ опубликовала "Комсомольская правда". Позже абзац, посвященный потерям оккупантов, из публикации удалили и попытались оправдаться "взломом" сайта.

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