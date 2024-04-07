Александр Дугин совсем сошел с ума и заявил, что мать городов русских не Киев (за такое нынче в России можно и сесть), а – внимание! – Иерусалим. "Иерусалим будет русским городом или его не будет вообще. И кто будет править им, тот будет русским царем", – сказал идеолог "русского мира".

А израильские дипломаты продолжают встречаться с российскими чиновниками, поддерживать отношения. Раз их не остановило ни нападение на Украину, ни постоянный антисемитизм из уст высшего руководства в Кремле, то и фактическое покушение на израильский суверенитет, вероятно, переживут.