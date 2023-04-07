Захватчики свозили технику и личный состав четыре дня: новая 'бавовна' в Мелитополе вызвала панику у оккупантов, - Федоров

Вечером 6 апреля временно оккупированный Мелитополь посетила очередная "бавовна". Взрывы раздались в месте, где была сосредоточена техника и личный состав российских захватчиков.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, на этот состав технику путинская армия свозила четыре дня.

"Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое", – сказал мэр.

Он уточнил, что оккупанты для того, чтобы провезти туда технику, выключали мобильную связь и интернет местным жителям. Они думали, что это мешает жителям передать информацию Вооруженным силам Украины. Однако этого не произошло, и украинские защитники нанесли оккупантам потери.

Также на этой неделе взрывы раздавались в районе мелитопольского аэродрома. До этого оккупанты вертолетами свозили туда много своего "сверхважного груза".

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – отметил Федоров.

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины проводят подготовительные работы по контрнаступательной операции. С этим связаны, в частности, взрывы в Мелитополе Запорожской области, которые в последние недели стали регулярными.

Напомним, что утром 5 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области снова произошел "хлопок". Местные жители слышали сильные взрывы в северных и западных районах города.

В то же время, коллаборанты на временно оккупированной части Запорожской области бьют тревогу. Они боятся, что уже совсем скоро Вооруженные силы Украины уволят оккупированный Мелитополь и другие населенные пункты региона.

Кроме того, после серии взрывов во временно оккупированном Мелитополе у российских оккупантов и коллаборантов началась истерика. Вероятно, захватчики и их приспешники готовятся к очередному "жесту доброй воли".

Ранее сообщалось, что 27 марта во временно оккупированном Мелитополе и близлежащих населенных пунктах Запорожской области обильно цвела "бавовна". Украинские воины нанесли удары по домам, где захватчики разместили две казармы и штаб управления "МГБ", а также две ремонтные базы на территории депо в Мелитополе и в поселке Веселое в 30 км от райцентра.