Дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области РФ, возник пожар

Утром 28 июня беспилотник якобы атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области РФ. Россияне утверждают, что он был "украинским" и взорвался на территории предприятия, образовав "небольшой" пожар.

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Об этом сообщили пропагандистские паблики. По их данным, взрыв в указанном районе прогремел примерно в 04:35 пятницы.

"На месте происшествия начался пожар. Сейчас работают оперативные службы", – писали они.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил это факт, заверив, что "жертв нет".

Пропагандисты утверждали, что пожар небольшой, но чиновник в своей речи сказал, что его тушат силами пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчетов МЧС. Они якобы локализовали возгорание.

Он добавил, что расстояние от нефтебазы до ближайшего населенного пункта – 3 км, поэтому в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня спецназовы СБУ поразили склад ГСМ АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" в России. В результате атаки дронов на обоих объектах начались пожары.

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