Дроны атаковали военную часть радиотехнического центра в Краснодарском крае – СМИ

В районе поселка Глубокий Краснодарского края России утром 23 мая было слышно взрывы. БПЛА якобы атаковали войсковую часть 818 отдельного радиотехнического центра оккупационной армии.

Об этом сообщил проект ASTRA со ссылкой на источники. По данным Telegram-канала, после атаки возник пожар. Точной информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

"Согласно открытым данным, данная войсковая часть относится к 818 отдельному радиотехническому центру", – сообщили авторы ASTRA.

В 2023 году в комментарии "Крым.Реалии" военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк заявлял, что у врага в районе российского поселка Глубокий есть военная техника, обеспечивающая мониторинг за воздушным пространством.

"Для раннего обнаружения средств воздушного нападения привлечена стационарная загоризонтная радиолокационная станция большой дальности "Воронеж ДМ", работающая из поселка Глубокий, она же "Армавир 18". Ее работу обеспечивает 818 отдельный радиотехнический центр", – заявлял Кевлюк.

Военный эксперт предполагал, что указанная станция наблюдает, в частности, за территорией временно оккупированного Крыма и Керченским мостом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее группа конгрессменов США от обеих партий призвала Пентагон разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ. Законодатели также просят ускорить поставки оружия и расширить тренировку украинцев на американских истребителях F-16.

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