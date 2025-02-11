Дроны атаковали Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар: это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Фото и видео

На территории России ночью 11 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове и военный аэродром в соседнем Энгельсе. На обоих объектах, используемых агрессором в войне против Украины, вспыхнули пожары.

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Кадры "бавовны" опубликовали в сети жители этих городов. Они заявили о явных прилетах, но власти Саратовской области РФ настаивают, что "все было сбито", а повреждения якобы получило "промышленное предприятие".

В частности, в Саратове россияне целую ночь снимали видео о взрывах и пожаре, вспыхнувшем в районе нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор области утверждал, что "силами ПВО ликвидирован БПЛА". Он подтвердил лишь повреждения "на промышленном предприятии", отмечая отсутствие пострадавших.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал эту "бавовну", напомнив, что Саратовский НПЗ уже не впервые становится целью атаки.

"Это один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 млн тонн нефти в год. Завод играет важную роль в обеспечении армии РФ топливом. Еще во время Второй мировой войны он был критическим для военной логистики, а сегодня остается важным элементом топливного поста", – объяснил он.

Также подчеркнул, что кроме этого НПЗ ночью были атакованы и объекты военной инфраструктуры агрессора в Энгельсе, расположенном на противоположном от Саратова берегу Волги.

Российские паблики опубликовали ряд кадров со взрывами и вспышками на военном аэродроме. С этой базы российские стратегические бомбардировщики регулярно наносят удары крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре Украины, и именно этой ночью украинские мониторинговые каналы сообщили, что группа таких бомбардировщиков находится в воздухе, поэтому утром предупредили о возможной ракетной атаке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля украинские дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. В результате взрывов на территории вражеского объекта зафиксированы существенные повреждения.

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