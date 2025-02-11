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Дроны атаковали Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар: это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Фото и видео

Марина Лисничук
Новости России
3 минуты
2,5 т.
Дроны атаковали Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар: это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Фото и видео

На территории России ночью 11 февраля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове и военный аэродром в соседнем Энгельсе. На обоих объектах, используемых агрессором в войне против Украины, вспыхнули пожары.

Видео дня

Кадры "бавовны" опубликовали в сети жители этих городов. Они заявили о явных прилетах, но власти Саратовской области РФ настаивают, что "все было сбито", а повреждения якобы получило "промышленное предприятие".

В частности, в Саратове россияне целую ночь снимали видео о взрывах и пожаре, вспыхнувшем в районе нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор области утверждал, что "силами ПВО ликвидирован БПЛА". Он подтвердил лишь повреждения "на промышленном предприятии", отмечая отсутствие пострадавших.

Дроны атаковали Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар: это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Фото и видео

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко прокомментировал эту "бавовну", напомнив, что Саратовский НПЗ уже не впервые становится целью атаки.

Дроны атаковали Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар: это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Фото и видео

"Это один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 млн тонн нефти в год. Завод играет важную роль в обеспечении армии РФ топливом. Еще во время Второй мировой войны он был критическим для военной логистики, а сегодня остается важным элементом топливного поста", – объяснил он.

Также подчеркнул, что кроме этого НПЗ ночью были атакованы и объекты военной инфраструктуры агрессора в Энгельсе, расположенном на противоположном от Саратова берегу Волги.

Российские паблики опубликовали ряд кадров со взрывами и вспышками на военном аэродроме. С этой базы российские стратегические бомбардировщики регулярно наносят удары крылатыми ракетами по гражданской инфраструктуре Украины, и именно этой ночью украинские мониторинговые каналы сообщили, что группа таких бомбардировщиков находится в воздухе, поэтому утром предупредили о возможной ракетной атаке.

Дроны атаковали Саратовский НПЗ, вспыхнул пожар: это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля украинские дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. В результате взрывов на территории вражеского объекта зафиксированы существенные повреждения.

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