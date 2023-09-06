Довоевались до ручки: минобороны РФ хочет поставить всех 'зеков' на военный учет

В стране-агрессоре России продолжают удивлять своими решениями. Из-за больших потерь на фронте, нанесенных ВСУ, минобороны РФ хочет поставить на военный учет всех заключенных.

Видео дня

Ведомство предложило правительству исключить из Положения о воинском учете подпункт, по которому заключенные не подлежат воинскому учету. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале.

Отмечается, что военнообязанные заключенные будут ставиться на "особый воинский учет" прямо в колониях, тюрьмах и исправительных центрах. Заниматься этим будут военкоматы и ФСИН, поэтому явка "зеков" в комиссариаты не потребуется.

Учет будет заключаться в том, что ФСИН просто передает списки военкоматам. Эти перечни будут сверять минимум раз в год.

Как известно, в июне российский диктатор Владимир Путин узаконил амнистию для заключенных, подписавших контракт с минобороны. Таким образом фигуранты уголовных дел, осужденные условно и заключенные могут освободиться после подписания контракта в период мобилизации или военного положения.

Амнистия касается всех преступников, кроме тех, кто отбывает срок по "террористическим", "экстремистским", "педофильским" статьям и статьям о госизмене и диверсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины на территорию России вернулись 32 тысячи бывших заключенных. Несмотря на уверения Пригожина о "минимальном количестве" новых преступлений, которые совершили его зэки, россияне уверены: скоро многие прочувствуют на себе героизацию этих убийц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!