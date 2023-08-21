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"Дом пошатнулся": в Ростове пожаловались на мощный взрыв

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
4,7 т.
'Дом пошатнулся': в Ростове пожаловались на мощный взрыв

В российском Ростове-на-Дону утром 21 августа сообщили о мощном "тройном" взрыве. Местные жители жалуются в соцсетях, что них "пошатнуло" дома.

Видео дня

"Ростовчане из всех районов города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые сообщают о треснувших и дрожащих стеклах на окнах. Пока официальных объяснений, что это было, нет", – пишут в местном паблике "161.RU".

В то же время местные СМИ, ссылаясь на источник, пишут о "работе ПВО и предварительном сбитии ракеты в районе Ростова-на-Дону", отмечая, что "информация требует подтверждения".

Тем временем в соцсетях публикуют видео, на которые попал звук взрыва.

"Дом пошатнулся": в Ростове пожаловались на мощный взрыв
"Дом пошатнулся": в Ростове пожаловались на мощный взрыв
"Дом пошатнулся": в Ростове пожаловались на мощный взрыв
"Дом пошатнулся": в Ростове пожаловались на мощный взрыв

Дополняется...