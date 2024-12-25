Должен был 'глушить' Patriot, но не сложилось: в России отправили на утилизацию редкий самолет-РЭБ. Фото

В российском городе Иркутск началась утилизация редкого самолета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ил-76ПП. Этот "уникальный экземпляр", разработанный еще во времена СССР, должен стать инструментом "глушения" западных систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot.

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Однако его история завершилась бесславно – самолет остался на стадии опытной разработки и сейчас утилизируется для освобождения под застройку. Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

Проект Ил-76ПП начали в середине 1980-х годов на базе транспортного самолета Ил-76МД. Работы велись в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева, специализирующемся на самолетах радиолокационного дозора, в том числе А-50.

Основной целью самолета было создание платформы для мощного комплекса РЭБ "Ландыш", способного "глушить" радары западных зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot. Однако сложность задачи и многочисленные технические проблемы сделали реализацию проекта почти невозможной.

Главная проблема проекта заключалась в чрезмерных требованиях к энергоснабжению. Чтобы обеспечить работу комплекса Ландиш, разработчикам пришлось установить дополнительные генераторы на базе авиационных двигателей. Эти модификации значительно усложнили конструкцию самолета, но даже с ними не удалось добиться стабильной работы систем.

Кроме того, в ходе испытаний выяснилось, что бортовые системы самолета и комплекс РЭБ несовместимы электромагнитно. Это сделало невозможным выполнение основной задачи самолета – создание эффективных препятствий для враждебных систем ПВО. В результате проект остался в стадии эксперимента и не пошел в серийное производство.

Из-за многочисленных технических недостатков Ил-76ПП так и не пошел в серийное производство. В 1993 году его поставили на хранение на учебном аэродроме в Иркутске. В течение десятилетий о самолете не упоминали, пока в 2024 году территорию не решили освободить для застройки.

Напомним, на днях дроны Службы безопасности Украины атаковали состав боеприпасов полигона "Кадамовский" в Ростовской области. В результате удара на территории военного объекта прогремели мощные взрывы с последующей детонацией боеприпасов.

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