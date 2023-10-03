Блог | Доллар в очередной раз сделал русским больно
Доллар для россии - как зеркало Агриппы Неттесгеймского. Оно ( согласно легенде алхимиков) - "видело" истинное состояние лица сквозь слои макияжа, грима и любые маски.
Так и доллар. Этот зеленовастенький подлец "видит и показывает", что происходит с рожей россии на самом деле.
Т.н. "курс" аннулирует миллиарды слов, лишает смысла оптимистическую болтовню, бредни кремлевских экономистов и "лекции" путина.
Доллар беспощаден и насмешлив.
Без лишних экивоков он демонстрирует соотношение "уровня развития" цивилизованного мира и россии.
Русским почему-то особенно больно от цифр 100:1. Именно сторублевый "порог" сажает путинскую "великую державу" в грустную лужу отсталости и дикарства.
(По неким загадочным и абсолютно необъяснимым причинам курс 99:1 представляется не таким постыдным.)
Адские усилия были затрачены РФ на то, чтобы проклятая цифра "100" не светилась бы на валютном "лбу" ЦБ.
Все тщетно. Опять "сто".