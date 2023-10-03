Доллар для россии - как зеркало Агриппы Неттесгеймского. Оно ( согласно легенде алхимиков) - "видело" истинное состояние лица сквозь слои макияжа, грима и любые маски.

Так и доллар. Этот зеленовастенький подлец "видит и показывает", что происходит с рожей россии на самом деле.

Т.н. "курс" аннулирует миллиарды слов, лишает смысла оптимистическую болтовню, бредни кремлевских экономистов и "лекции" путина.

Доллар беспощаден и насмешлив.

Без лишних экивоков он демонстрирует соотношение "уровня развития" цивилизованного мира и россии.

Русским почему-то особенно больно от цифр 100:1. Именно сторублевый "порог" сажает путинскую "великую державу" в грустную лужу отсталости и дикарства.

(По неким загадочным и абсолютно необъяснимым причинам курс 99:1 представляется не таким постыдным.)

Адские усилия были затрачены РФ на то, чтобы проклятая цифра "100" не светилась бы на валютном "лбу" ЦБ.

Все тщетно. Опять "сто".