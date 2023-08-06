Дочь Шойгу рассталась с мужем, который обозвал сторонников войны против Украины 'Z-быдлом', но попытался 'реабилитироваться'. Фото

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения и фитнес-блогер Алексей Столяров, который ранее назвал сторонников войны против Украины "Z-быдлом", расстались. По словам Ксении Шойгу, паре не удалось найти достаточно времени друг для друга, а Столяров признался, что несколько месяцев назад они решили прекратить отношения на позитивной ноте.

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Об этом экс-пара объявила во время чемпионата РФ по гонкам с препятствиями в селе Алабино под Москвой, в котором участвовала команда Столярова. Российские пропагандисты поинтересовались, как дочери Шойгу и ее супругу удается сохранять отношения (видео размещено внизу новости).

"На самом деле мы не находим столько времени, поскольку мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями", – ответила Ксения.

По ее словам, "невозможно в таком объеме работы действительно себя найти", а видится она со Столяровым только по праздникам.

А Столяров рассказал, что они решили расстаться несколько месяцев назад, оставшись друзьями.

"Мы друзья уже давно. Не было такого, что мы сейчас приняли это решение. Это уже было несколько месяцев назад. Для нас самое главное было то, чтобы Милана (совместная дочь. – Ред.) не почувствовала, что мы теперь не вместе. Мы планируем развивать спортивные проекты, остаемся в одной команде", – сказал бывший "зять Шойгу".

Как пишут росСМИ, Столяров и Шойгу долго скрывали отношения от посторонних. В мае 2021 года в сети появилась информация об их помолвке, а в сентябре у них родилась дочь. Официально брак пара не заключала, однако в прессе Столярова часто называют "зятем Шойгу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В феврале 2023 года Столяров лайкнул антивоенный пост российского журналиста Юрия Дудя, а в ответ одному из возмутившихся россиян посоветовал закрыть рот и назвал поддерживающих войну против Украины "Z-быдлом".

– В марте "зять Шойгу" привез в террористическую "ДНР" гуманитарную помощь, вероятно, решив "реабилитироваться" после скандала с "Z-быдлом".

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