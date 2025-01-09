Для освобождения политзаключенных нужно разгромить Путина на поле боя, а не снимать санкции – ФСР

Форум свободной России (ФСР) отреагировал на предложение главы Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих по снятию части санкций с РФ в обмен на освобождение политических заключенных. В Форуме назвали заявление соратницы оппозиционера Алексея Навального "аморальным и циничным".

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Об этом говорится в заявлении ФСР. Совет Форума подчеркнул, что для освобождения политзаключенных нужно разгромить путинский режим на поле боя, а не снимать санкции.

Снятие санкций будет только стимулировать российского диктатора Владимира Путина к еще большей эскалации.

"Любое послабление только утвердит диктатора в его намерениях продолжать и расширять войну, убивать все больше людей и брать новых заложников", – констатирует заявление.

Санкции – это не только инструмент экономического давления, но и "справедливое возмездие за бесчисленную кровавую преступность путинской стаи: убийства, похищения, внесудебные казни и стертые с лица земли города".

В заявлении акцентируется, что санкции вводились в ответ на российскую агрессию против Украины, а не на репрессии в самой России. А предложенная Певчих "торговля свободой заложников" приведет к еще большему количеству жертв среди украинцев, а также к захвату новых политзаключенных с намерением добиться еще больших уступок.

"Торговля свободой заложников – это очередной стимул для фашистского режима захвата новых. Уголовным органам не сложно отправить в тюрьмы сотни и тысячи людей, чтобы в будущем попытаться обменять их на новые уступки", – говорится в заявлении.

А призыв к отмене санкций из уст российских оппозиционеров – это откровенное неуважение к миллионам украинцев, которые ценой своих жизней противостоят злу, которое несет путинская Россия, отметили в ФСР .

"Единственный путь к освобождению политзаключенных – разгром путинского режима на поле боя. Война и террор могут закончиться только с победой Украины и крахом империи", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ужесточить санкции против России. Он сказал, что среди сфер, в которых нужно усилить давление на страну-оккупанта, в частности, есть теневой флот, металлургия, СПГ-газ, замороженные активы, атомная энергетика, военная промышленность, ИТ и т.д.