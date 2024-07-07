В немецкой прессе появились материалы, содержащие дополнительные сведения, которые касаются подрыва трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". В консервативной газете Welt am Sonntag опубликованы немецкое и международное расследования, касающиеся сентябрьских событий 2022 года на Балтике, кроме того обнародованы и некоторые разведданные, проливающие свет на вероятного интересанта подрыва.

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И так, сообщается, что планирование подрыва газопроводов началось еще до 2014 года, иными словами до момента вторжения российских оккупационных войск в Украину и до противозаконной аннексии Крыма со стороны Кремля. При этом сразу нужно подчеркнуть: в то время газопровод "Северный поток-2" был только теоретическим проектом, а строить его начали лишь в 2018 году, соответсвенно атака могла касаться только "Северного потока". В тот период времени Украиной руководили пророссийские силы во главе с Януковичем. Украинские спецслужбы были уязвимы для вмешательства со стороны ФСБ. Если даже какие-то планы диверсий против "Северного потока" и разрабатывались, то исключительно, как антизападная провокация, дирижируемая из Кремля. Здесь попросту украинскую сторону могли использовать в качестве прикрытия злонамеренных планов Путина, который искал малейшие поводы для легитимизации своей будущей агрессии.

В свете озвученного, логичными выглядят подозрения, касательно роли экипажа яхты "Андромеда" в подрыве газопроводов. Немецкая сторона высказывает уверенность в том, что шесть членов экипажа яхты, зафрахтованной в земле Мекленбург-Передняя Померания, могли быть в Украине, как до нападения, так и после.В материалах расследования упоминается некая "украинская группировка", но совершенно нет никаких фактов, которые бы подтверждали ее связь именно с официальным Киевом.

Герхард Шиндлер, руководивший в 2011–2016 годах BND резонно замечает: "улики, свидетельствующие о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком была Украина". Во-первых, осенью 2022 года украинская сторона была всецело поглощена ведением боевых действий на своей территории. Ситуация на фронте была крайне напряженной, и крайне маловероятно наличие ресурса и возможностей для совершения дерзкой и сложной акции вдалеке от зоны боевых действий, и по сути способной повысить градус эскалации. В тех обстоятельствах подрывы труб были не только не логичными для Киева, но несли риски негативной реакции со стороны западных партнеров.

Во-вторых, российские спецслужбы много лет раскручивали историю о кровном интересе Украины в ликвидации "Северных потоков". Поэтому для Киева было бы совершенно неосмотрительно совершать акцию, моментально бросающую тень на ее руководство. Фактически это означало бы реализацию российской провокационной задумки, был бы выстрел себе в ногу.

В-третьих, непонятно для чего украинской стороне было взрывать не работающий трубопровод, который не только находился под международными санкциями, но и превратился в металлолом после признания Путиным "независимости" "ЛДНР" 22 февраля 2022 года. Последующая российская кровавая авантюра окончательно поставили точку на балтийской трубе.

Если опираться на озвученные моменты, то приходишь к выводу о российском интересе в подрыве газовых потоков. Немецкие спецслужбы не зря намекают на организацию РФ операции под чужим флагом. Разведка ФРГ заявляет: "Польша направляла BND личные данные подозреваемых – и они "имели контакты в Москве". Члены "украинского" экипажа, арендовавшие яхту, имели российское гражданство и фальшивые паспорта.

Все логично, ведь Москве осенью 2022 года "Северные потоки" уже были без надобности, просто мертвый груз, куда путинцы закопали массу денег. Теракт на бездействующих трубах позволил ситуативно отвлечь внимание мира от российского вторжения. Более того, Москва смогла скрыть дефицит газа для заполнения потоков, ведь надо было выполнять газовые обязательства еще и перед китайцами. Вот так на российском воре и шапка погорела.