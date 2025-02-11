Дипломатия недоимперии

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Странный профессиональный праздник есть в России. 10 февраля отмечается День дипломатического работника. Дата для него выбрана основываясь на событиях исторического прошлого, но довольно темного, ведь Путин еще в 2002 году себе в качестве образца взял царя Ивана Грозного. Дабы увековечить любимого тирана он приказал день основания Посольского приказа в 1549 году объявить праздником для российских дипломатов. Довольно символично, тут тебе и продолжение диктаторской воли, и экспансионизм наравне с беспределом, и признание отсутствия связей важнейшего института российской государственности с Киевской Русью.

В нынешнем году Путин в своем поздравлении к подчиненным Лаврова был довольно краток, хотя в Кремле хорошо осознают роль своих дипломатов в разжигании войны, тиражировании лжи, прикрытии злодейств режима. Он снова акцентирует внимание на непростой международной обстановке, хотя данное определение настолько избитое, что никто уже не помнит тех времен, когда международный климат отличался конструктивом, спокойствием, миролюбием. Но нового ничего нет, а значит Лаврову "незачет" за его роботу: разрядки нет, как-то даже неприлично вспоминать сколько лет министр занимает свой пост.

Опять приходится повторять мантру о том, как твердо и последовательно МИД РФ отстаивает российские национальные интересы. В чем эти интересы заключаются сам черт ногу сломает, осмысленной стратегии развития для России у путинской команды нет. Страну сравнивают с недоимперией, которая находится в состоянии сильнейшего перенапряжения, а ее геополитические успехи можно сравнить с потемкинскими деревнями. Вспомнить хоть легендарный провал с крушением режима Асада, который трансформировал крупную ближневосточную победу Москвы в позор, когда с российской стороны новые сирийские власти хотят взыскать контрибуции и репарации за подавление народной революции! Между тем заместители Лаврова едут на поклон в Дамаск и заискивают перед бывшими "террористами" в надежде выцыганить птичьи права для военных объектов РФ.

Обращаясь к российским дипломатам, Путин говорит об их эффективном взаимодействии с государствами Мирового большинства. Это по его мнению следует, исходя из продуктивного председательства России в БРИКС. Подразумевается количественное расширение сообщества за счет "стран-партнеров". Тем не менее, большой резонанс имели отказы Саудовской Аравии и Аргентины вступать в БРИКС. Это обнажило наличие серьезных расколов и разногласий среди стран Глобального Юга. Сам БРИКС воспринимается как китайский проект, ведь Пекин, имея наибольший ВВП доминирует в объединении, тогда как Россия у китайцев на подтанцовке в построении справедливого многополярного миропорядка. Так, люди красного императора Си завуалированно величают "Pax Sinica".

Парадоксально, но сила оружия, на которую полагается путинская клика для реализации своего диктата не дает необходимой ресурсной базы дипломатам-мясникам для которых священный долг перед Россией видится как "выполнение целей "спецоперации". Иначе как интерпретировать предложение украинского президента Зеленского обменять подконтрольную ВСУ часть Курской области на украинские территории под российской оккупацией. Разве позволительно так разговаривать с "мировой державой"? Как вообще получилось, что захватчики украинских земель вдруг ослабли настолько, что утратили контроль над своим приграничьем?

Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать, как кризис ориентиров для поступательного движения. Устаревший Путин смог предложить своим мидовцам только подготовку к празднованию 80-летия окончания Второй мировой и отстаивание ее итогов. Но здесь то и кроется противоречие. Невозможно быть достойными продолжателями дела победителей нацизма, исповедуя подобную ему идеологию ненависти ко всему непутинскому. Дипломаты Кремля давно не верят в риторику их центра, а потому мы и видим не укрепление внешнеполитических позиций России, но ее самоубийственную жертвенность в борьбе за продвижение чужих проектов. Закономерная, но предсказуемая суть недоимперии.